Fußball

20:00 Uhr

Aussichtsloser Kampf: Löwen machen mit Aindling kurzen Prozess

Plus Gegen den TSV 1860 München kann der TSV Aindling nur 15 Minuten mithalten. 3400 Zuschauende sorgen für eine großartige Kulisse im Spiel des Jahres.

Von Johann Eibl

Dass man mit Löwen nicht spaßen sollte, das müsste eigentlich bereits jedem kleinen Kind klar sein. Am Dienstag machten diese Erfahrung die Fußballer des TSV Aindling im Heimspiel des Verbandspokals gegen die Profis des TSV 1860 München. Der Drittligist machte kurzen Prozess und ließ den Gastgebern mit dem 6:0-Sieg nicht den Hauch einer Chance. Die Kulisse mit nicht weniger als 3400 Zuschauerinnen und Zuschauern wird noch für Gesprächsstoff sorgen. Schwacher Trost für die Verlierer: Sie können sich jetzt ganz auf die Landesliga konzentrieren. Rund eine Viertelstunde konnte Aindling mithalten, dann wurde der Unterschied immer klarer.

85 Bilder In Bildern: Löwen zaubern im Pokalkracher beim TSV Aindling Foto: Sebastian Richly

Schon beim Einlaufen brandete Applaus auf. Der Großteil galt den Münchnern, die von zahlreichen Fans aus ganz Bayern angefeuert wurden. Der Fanklub aus Coburg war bannermäßig genauso vertreten, wie die Affiinger Löwen. Viele hatten auch Fahnen in Weiß und Blau mitgebracht. „Einmal Löwe, immer Löwe“ skandierten einige mit dem Anpfiff. Die Oberbayern starteten mit genau zwei Profis, die beim ersten Punktspiel in der 3. Liga gegen Waldhof Mannheim begannen. In der Aindlinger Elf gab es nur zwei Veränderungen gegenüber dem Landesligaspiel am Samstag gegen Durach. Tobias Wiesmüller und Antonio Mlakic ersetzten Dominic Robinson und Markus Lohner. Und wie angekündigt, nahmen auf der Bank fünf Kandidaten aus der Zweiten Mannschaft Platz, die dazu beigetragen hatten, dass man über den Sieg im Kreispokal in den Genuss dieses Schlagers kam. Dass die Gäste aus München weit mehr Ballbesitz aufwiesen, konnte bei einem Unterschied von drei Klassen niemanden so richtig überraschen. Dennoch hielt das Team von Trainer Christian Adrianowytsch kämpferisch dagegen. Vor allem in den ersten 15 Minuten hatten die Löwen kaum eine Torchance. Die Landesliga-Spieler lieferten sich packende Zweikämpfe mit den Profis und gingen nicht immer als zweiter Sieger hervor.

