Fußball-Bayernliga

15.07.2023

Bläst der FC Pipinsried wieder zum Angriff?

Plus Wir checken die Fußballteams: Hinter der völlig umgestalteten Bayernliga-Mannschaft des FC Pipinsried stehen Fragezeichen. Yomi Scintu soll zum Torgaranten werden.

Von Johann Eibl

Von einer Wundertüte spricht man gerne, wenn es darum geht, die Prognose für eine Fußballmannschaft vor dem Start zu einer neuen Saison abzugeben. Beim FC Pipinsried würde die Formulierung eine kleine Untertreibung darstellen. Denn bei den Kickern aus dem Ilmtal hat es in den vergangenen Monaten in allen Bereichen dermaßen gravierende Veränderungen gegeben, dass man schon beinahe über seherische Fähigkeiten verfügen müsste, um die Lage einigermaßen realistisch einschätzen zu können. Nicht allein das Team hat nach dem Abstieg aus der Regionalliga ein völlig neues Gesicht erhalten, auch bei den Verantwortlichen in diesem Verein war der Umbruch gewaltig.



Vorbereitung/Tests Vor Beginn der gemeinsamen Übungseinheiten hatte der neue Trainer Martin Weng, 38, seinen Schützlingen Hausaufgaben in Form von Läufen mit auf den Weggegeben. Beim ersten Training stellte der Coach fest, dass bei den per Smartphone übermittelten Daten noch Luft nach oben besteht. Diese Aussagen gilt offensichtlich nach wie vor - mehr oder weniger zumindest. Kürzlich zog Weng dieses Zwischenfazit: „Die Mannschaft wächst zusammen. Wir müssen fitter werden.“

Kader Aus den Neuzugängen könnte man allein eine Elf bilden. Von den Neuzugängen, die mehr als ein Dutzend Namen umfassen, waren nicht weniger als vier zuletzt für den TSV Rain aktiv, ebenso wie der Trainer Martin Weng. Im Schnitt sind die Kicker 23 Jahre jung. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Mangel an Erfahrung in den nächsten Monaten negativ bemerkbar macht.

Ausgangsposition Zurück in die Regionalliga? Es ist keineswegs so, dass der neue Vereinschef Benjamin Bauch diese Vorgabe gleich für die Saison 2023/24 ausgibt. „Wir wollen mit schönem Fußball unsere Zuschauer zurückgewinnen“, so lautet sein Wunsch, der eindeutig Vorrang hat vor irgendwelchen sportlichen Ambitionen. Nachdem Misserfolge über weite Strecken der vergangenen Runde an der Tagesordnung waren, ließ das Interesse an der Reichertshauser Straße merklich nach. Wie schwierig es für einen Verein aus einem Dorf mit weniger als 600 Einwohner ist, in einer Liga zu bestehen, die sich über den gesamten Freistaat erstreckt, das hat man in der Gemeinde Altomünster schon hinlänglich erfahren. Der erste Test, der gegen Wacker Burghausen vorgesehen war, konnte nicht über die Bühne gehen, weil der Absteiger aus Regionalliga zu dem Zeitpunkt über zu wenig Leute verfügte; das sollte nun keine Rolle mehr spielen.

Zum Auftakt kommt Nördlingen ins Dachauer Hinterland

Auftaktprogramm Am Sonntag, 23. Juli, beginnt die Bayernligasaison für den FC Pipinsried mit einem Heimspiel gegen den TSV Nördlingen; der Anstoß ist für 17 Uhr vorgesehen. Die Runde startet gleich mit einer englischen Woche. Das heißt: Bis zum 8. August könnte der FCP im Idealfall 15 Zähler erzielen.

Prognose Diese neu zusammen gestellte Mannschaft muss erst zu einer schlagkräftigen Einheit werden. Daher wäre es vermessen, sogleich Siege in Serie zu erwarten. Nach diesem Umbruch in allen Bereichen wird Geduld erforderlich sein, ehe die Pipinsrieder auf Dauer ordentlich mitmischen und einen Platz im Mittelfeld der Bayernliga Süd erobern können. Sollte Yomi Scintu, der eine beachtliche Körpergröße von 1,93 m aufweist, sich als Topstürmer erweisen, dürfte auch über eine höhere Region nachgedacht werden. Dieser Stürmer hat sich bereits in der Regionalliga und in der 3. Bundesliga profiliert. Maximilian Retzer, aus Garching gekommen, könnte zur Nummer eins zwischen den Pfosten werden, nachdem Daniel Witetschek noch seine Fußverletzung auskurieren muss.

Neuzugänge Angelo Mayer (TSV Rain), Kevin Gutia (TSV Rain), Johannes Müller (TSV Rain), Daniel Gerstmayer (TSV Rain), Elias Reinert (TSV Schwabmünchen), Maximilian Retzer (VfR Garching), Benjamin Gärtner (SV Neuhof), Bleron Pirku, Ludwig Räuber (beide Ingolstadt), Benedikt Wiegert (SC Olching), Semih Coklar (VfR Neuburg), Yomi Scintu (Wacker Burghausen), Fabian Benko (SG Sonnenhof-Großaspach)

Testspiele

TSV Jetzendorf – FC Pipinsried 2:2

TSV Karlsfeld – FC Pipinsried 1:2

Pipinsried – Türkgücü München 1:1

Saisonstart

FC Pipinsried – TSV Nördlingen 23. 7.

Kirchheimer SC – FC Pipinsried 26. 7.

FC Pipinsried – FC Deisenhofen 29. 7.

1860 München II – FC Pipinsried 5. 8.

FC Pipinsried – Schwaben Augsburg 8. 8.

