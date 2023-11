Fußball-Bayernliga

vor 38 Min.

Chaos beim FC Pipinsried: Sportliche Führung tritt überraschend zurück

Plus Großer Knall beim FC Pipinsried: Enver Maltas und Adthedon Lushi werfen hin. Was hinter dem FCP-Beben steckt und wie der Vorstand auf die Vorwürfe reagiert.

Von Johann Eibl

Eigentlich hätte doch alles so schön sein können beim FC Pipinsried nach dem Pokalcoup gegen den TSV 1860 München. Doch einmal mehr hängt beim Dorfklub der Haussegen in der Vorweihnachtszeit schief. Schuld daran ist nicht das sportliche Abschneiden der FCP-Fußballer. Was für Aufregung sorgt in diesem Verein, das ist der sofortige Rücktritt der sportlichen Führung. Sportdirektor Adthedon Lushi und der Sportliche Leiter Enver Maltas beendeten am Sonntag ihre Tätigkeiten. Das Duo fühlt sich bei den Verhandlungen über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Trainer Martin Weng von Vereinschef Benjamin Rauch übergangen und spricht von einem Vertrauensverlust.

FC Pipinsried: Verhandlungen mit Trainer Weng als Stein des Anstoßes

Weng bestätigte gegenüber unserer Redaktion, dass er sich vergangene Woche zu einem Essen mit Rauch traf, dabei ging es um die weitere Zusammenarbeit über das Ende der Saison 2023/24 hinaus. "Es ist nichts unterschrieben worden", versichert der Coach. Das wolle der Dasinger nicht machen, ehe Lushi involviert ist: "Der hat mich im Sommer überzeugt." Nun bat Weng um eine Woche Bedenkzeit: "Es war mein Ansinnen, dass wir den Ati ins Boot holen."

