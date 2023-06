Fußball-Bayernliga

Der neue FC Pipinsried will enttäuschte Fans zurückgewinnen

Ein gutes Miteinander forderte der neue Pipinsrieder Trainer Martin Weng (hinten Mitte, schwarze Hose) zum Trainingsauftakt im Dachauer Hinterland. Der Regionalliga-Absteiger will in der Bayernliga vor allem schönen Fußball spielen und wieder mehr Zuschauer für sich gewinnen.

Plus Der Absteiger aus der Fußball-Regionalliga hat mit einem runderneuerten Team das Training aufgenommen. Ein interessanter Stürmer soll in Kürze präsentiert werden.

Zeitenwende – dieses Wort wird derzeit oft verwendet und bisweilen geradezu strapaziert. Für den FC Pipinsried trifft der Begriff in jedem Fall zu. Denn bei diesem Verein, der im Dachauer Hinterland zuhause ist, blieb im Vergleich zur Situation vor zwölf Monaten nahezu kein Stein mehr auf dem anderen. Jetzt begann die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 in der Fußball-Bayernliga Süd.

Auf dem Trainingsgelände scharte der neue Trainer Martin Weng seine Schützlinge um sich und hielt eine kurze Ansprache. Ein gutes Miteinander forderte er ein und versicherte, an dieser Vorgabe dürften die Spieler auch das Trainerteam beurteilen. Siegermentalität ist dem 38-jährigen Dasinger ebenso wichtig und nicht zu vergessen der Spaß und die Freude beim Fußball. Weng ging auf den enormen Umbruch im Kader ein, von den Kandidaten der vergangenen Runde sind nur acht da, sowie auf die neuen Coaches. „Die Qualität ist da“, versicherte er, „wir haben fünf Wochen Vorbereitung mit vielen Einheiten.“ In den vergangenen Wochen hatten die Kicker bereits zuhause Läufe zu absolvieren, deren Ergebnisse wurden per App dem Cheftrainer zugetragen. Der kommentierte sie so: „Da ist noch Luft nach oben.“

