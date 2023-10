Eine böse Packung vom Spitzenreiter für Pipinsried

Der FC Pipinsried kassiert in der Fußball-Bayernliga eine klare 1:5-Heimpleite gegen Spitzenreiter TSV Landsberg. 500 Zuschauer wollen das Spiel sehen.

Wann hat der FC Pipinsried letztmals eine Packung wie am Samstag einstecken müssen? Mit 1:5-Toren ging das Heimspiel gegen den Spitzenreiter der Fußball-Bayernliga Süd, den TSV Landsberg, verloren. Vor der beachtlichen Kulisse von 500 Besucherinnen und Besuchern brachte Amar Cekic die Gäste früh in Führung. Benedikt Wiegert stellte den Ausgleich her und sorgte vorübergehend für ein wenig Hoffnung.

Die schwand dann aber schnell, weil Nico Karger gleich mit drei Treffern seine Qualitäten unterstrich. Er hat bereits 14 Mal in dieser Saison zugeschlagen. Steffen Krautschneider, der früher das FCP-Trikot trug, sorgte für das 1:5; er hat schon elfmal getroffen.

Pipinsried muss auf viele Spieler verzichten

Dass die Schlappe des Absteigers aus der Regionalliga so deutlich ausfiel, das war zum einen auf die starken Landsberger zurückzuführen, die in 16 Auftritten auf erstklassige 45 Tore gekommen sind. Zum anderen liegt das Ergebnis auch an der personellen Lage der Gastgeber, die auf Johannes Müller, Ludwig Räuber, Marvin Jike, Bleron Pirku, Yogi Scintu und Fabian Willibald verzichten mussten. Ihr Abstand zur Nummer eins in der Bayernliga Süd ist auf neun Punkte angewachsen.