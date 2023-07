FC Pipinsried übernimmt die Tabellenspitze in der Bayernliga

Mit einem 3:0-Heimsieg gegen den FC Deisenhofen setzt sich der Regionalliga-Absteiger mit drei Erfolgen vorne fest.

Besser hätte der FC Pipinsried in die neue Saison nicht starten können. Nach drei Spieltagen führt der Absteiger aus der Regionalliga nun die Tabelle in der Fußball-Bayernliga Süd mit drei Siegen an.

Beim 3:0-Sieg am Samstag über den FC Deisenhofen hießen Kevin Gutia und Yomi Scintu die Torschützen, sie waren jeweils erstmalig in diesen Wochen erfolgreich. Am Ende unterlief Marco Finster noch ein Eigentor. Andreas Pummer, der Trainer der Gäste, kehrte am Samstag für 90 Minuten an seine alte Wirkungsstätte zurück. Er musste mit seiner Truppe die erste Niederlage in dieser Runde hinnehmen.

Ideale Einstimmung auf Totopokal am Dienstag gegen Rosenheim

Für die Hausherren war es die ideale Einstimmung für die Aufgabe am Dienstagabend im Toto-Pokal auf Verbandsebene beim TSV 1860 Rosenheim, dem sieglosen Schlusslicht in der Landesliga Südost. Dass 345 Zuschauer im Dachauer Hinterland gezählt wurden, unterstreicht ebenfalls den Aufwärtstrend beim FCP, der zuletzt in der Regionalliga auf Grund der vielen Misserfolge zum Teil wesentlich weniger Besucher begrüßen durfte. Damit scheint das erste Saisonziel, die Ränge wieder besser zu füllen, durchaus realistisch zu sein. Dieser Pipinsrieder Sieg ist umso höher einzustufen, als zuvor das Verletzungspech zugeschlagen hatte. Spielmacher Joachim Müller hat’s bös erwischt im rechten Knie, er wird wochenlang ausfallen, während Daniel Jelisic an einer Leiste Probleme hat. (jeb)