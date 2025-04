Heiße Tage in Pipinsried: Zweimal wartet Rain

Langweilig wird‘s den Fußballern des FC Pipinsried in nächster Zeit ganz gewiss nicht. Vom Freitag an mit dem Heimspiel um 18.30 Uhr gegen den TSV Rain bis zum 15. April stehen nicht weniger als vier Spiele im Terminkalender. Angesichts dieser heißen Tage bleibt kaum Zeit zum Verschnaufen. Weiter geht es bereits am Dienstag in Rain. Die dortige Mannschaft ziert abgeschlagen das Ende der Tabelle mit lediglich drei Siegen und 14 Punkten aus 23 Auftritten. In diesem Frühjahr kamen die Rainer zweimal zu einem Unentschieden, zuletzt ein 1:1 gegen Türkspor Augsburg und das gleiche Ergebnis kam zuvor beim SV Schalding-Heining zustande.

Vier Spiele in zwölf Tagen: Auf den FC Pipinsried wartet in der Bayernliga ein strammes Programm

Nach dem Rain-Doppelpack folgt die nächste englische Woche, beginnend mit dem Heimspiel gegen den TSV Grünwald am Freitag kommender Woche. Am Dienstag darauf reisen die Pipinsrieder dann zum SV Schalding-Heining. So stressig das Programm in diesem Monat auch sein mag, es bietet Pipinsried die Möglichkeit, in der Tabelle noch mal ganz vorne ranzuschnuppern. Dieses Vorhaben wäre leichter zu realisieren, wenn nicht immer wieder personelle Probleme den Kader schwächen würden.