Junges Trio für Pipinsried: Dorfklub rüstet weiter auf

Der FC Pipinsried bastelt weiter am Kader für die kommende Spielzeit. Der Dorfklub vermeldet gleich drei Neuzugänge, einer kommt vom TSV Aindling.

Der FC Pipinsried bleibt seiner Linie treu und verpflichtet junge Spieler aus der Region. Kurz vor dem Saisonende vermeldet der Bayernligist gleich drei Neuzugänge. Einer davon kommt vom TSV Aindling zum Dorfklub.

Mit dem 20-jährigen Verteidiger Benjamin Krist vom TSV Rain, dem 23- jährigen Stürmer Florian Gebert ( FC Augsburg II) und dem 21-jährigen Mittelfeldspieler Antonio Mlakic (TSV Aindling) hat der FCP gleich drei Talente verpflichtet. „Mit „Flo, Benni und Laki bekommen wir junge, hungrige Spieler, die etwas erreichen wollen. Diesen Eindruck hatte ich in jedem Gespräch und ich bin mir sicher, dass Sie sich gut entwickeln werden“, so der Sportliche Leiter Johannes Müller. Mlakic stammt aus der Aindlinger Jugend und feierte in der Vorsaison am Schüsselhauser Kreuz das Double. In der aktuellen Landesliga-Saison kommt er auf 31 Einsätze. Dabei erzielte er vier Tore und bereitete vier weitere vor. „Ich freue mich, dass mein Wechsel zum FC Pipinsried geklappt hat. Die Gespräche mit Jochi Müller haben mich überzeugt, dass es der richtige Schritt für meine Entwicklung ist. Ich möchte möglichst viele Spiele machen und dem Verein helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen.“

Fußball-Bayernliga: FC Pipinsried holt Aindling Mlakic

Benjamin Krist verfügt sogar bereits über Bayernligaerfahrung. Aktuell spielt er beim TSV rain seine erste Saison im Erwachsenbereich. „Nach zwölf Jahren im Nachwuchsleistungszentrum war Rain ein guter Einstieg für mich in den Herrenbereich. Meine Hauptposition ist rechter Außenverteidiger. Den FC Pipinsried sehe ich als guten nächsten Schritt, um mich sportlich weiterzuentwickeln und mit dem Team in der nächsten Saison oben in der Liga anzugreifen zu können.“ Der Defensivspieler kam bei den Blumenstädtern auf 32 Einsätze. Ausgebildet wurde Krist beim FC Augsburg.

Dort spielte zuletzt Florian Gebert – und zwar in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern. Bei der Bundesligareserve konnte sich der Angreifer allerdings nicht durchsetzen. In 15 Einsätzen blieb er ohne Tor. Dabei kam Gebert als Torschützenkönig der Bezirksliga Süd nach Augsburg. In der Vorsaison schoss Gebert den TSV Bobingen mit 24 Treffern zur Meisterschaft. Müller: „Flo hat nach seiner starken Bezirksliga-Saison den Sprung in eine professionelle Umgebung des geschafft. In der U23 hat er sich nach meinen Informationen sehr gut entwickelt. Er besitzt eine gute Mentalität gegen den Ball und hat seine Stärken im Tiefgang und in der Box. Diese Fähigkeiten sind für uns sehr wichtig, da dort die Spiele entschieden werden. (AZ)