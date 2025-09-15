Pipinsried macht Boden gut: Rückstand auf die Spitze schmilzt

Der FC Pipinsried steht in der Fußball-Bayernliga Süd auf dem zweiten Rang. Diese Aussage ist zwar zutreffend, muss aber mit dem Zusatz „in der Auswärtstabelle“ verbunden werden. Denn am Samstag gewannen die Ilmtaler mit 1:0 beim FC Gundelfingen, es war bereits der dritte dreifache Punktgewinn auf Reisen (nach Hauzenberg und Geretsried), in Kirchanschöring und in Ismaning war der FCP jeweils zu einem Unentschieden gekommen. Nun beträgt der Abstand auf Rang zwei, der am Ende der Saison zur Aufstiegsrelegation berechtigen würde, nur noch vier Punkte. Der Erfolg beim Aufsteiger an der Donau war nicht unbedingt zu erwarten, denn der FCG hatte sich in den vergangenen Wochen achtbar geschlagen.

Mario Götzendörfer als Matchwinner: Traumtor in Minute zehn stellt den Endstand her

Das Tor des Tages ging auf das Konto von Mario Götzendörfer, der zum zweiten Mal in dieser Runde erfolgreich war. Im Strafraum war er in der zehnten Minute an den Ball gekommen, die Kugel landete an der Unterkante der Latte. Nun fing Torhüter Tobias Werdich den Ball, während ein Assistent des Schiedsrichters eingriff. Daher zeigte der Unparteiische in Richtung Anstoßkreis. 510 Zuschauer bildeten eine ordentliche Kulisse. Dass am Ende bei den Hausherren Jeremias Seibold nach einem Foul mit Gelb-Rot ausgeschlossen wurde, spielte keine große Rolle mehr.