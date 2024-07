Pipinsried mit neuem Gesicht: Kann Dorfklub um Aufstieg mitspielen?

In der vergangenen Saison hielten sich beim FC Pipinsried Licht und Schatten in etwa die Waage. Die Pokalspiele zuhause gegen 1860 München (1:0) und die Kickers aus Würzburg (0:1) sorgten für reichlich Gesprächsstoff. Anders sah es in der Bayernliga Süd aus. Hier musste nach dem Abstieg aus der Regionalliga gezittert werden, ehe man die Runde auf Rang acht abschloss. Bewegt sich die Mannschaft nun in der neuen Spielzeit in ruhigerem Fahrwasser? Vor dem Auftakt am Samstag zuhause gegen den FC Memmingen sind noch viele Fragen offen.

