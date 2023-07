FC Pipinsried steht ganz oben: Dorfklub feiert Wiederauferstehung

Der FC Pipinsried kann doch noch gewinnen. Zum Saisonauftakt siegt der Absteiger und übernimmt die Tabellenspitze. Alle Tore werden von Neuzugängen erzielt.

Pipinsried Lange hat der FC Pipinsried auf diesen Tag gewartet. Seit dem 22. Oktober konnte der FCP kein Pflichtspiel mehr gewinnen. Diese schwarze Serie ist nun beim Saisonauftakt der Bayernliga Süd zu Ende gegangen. Der Dorfklub setzte sich mit 4:1 gegen den TSV Nördlingen durch und grüßt von der Tabellenspitze.

Neuzugang Daniel Gerstmayer brachte die Hausherren bereits nach acht Minuten mit dem 1:0 auf die Siegerstraße. Auch für den zweiten Treffer war ein Neuling verantwortlich. Co-Spielertrainer Johannes Müller zeigte, dass er es trotz einem halben Jahr Pause noch kann und stellte kurz vor der Pause auf 2:0. Für die Entscheidung sorgte dann Fabian Benko nach rund einer Stunde. Last-Minute-Neuzugang Philipp Federl legte nach 72 Minuten sogar das vierte Tor nach. Der Mittelfeldspieler stand gerade erst auf dem Platz und dürfte schon einen Treffer bejubeln. Einziger Schönheitsfehler war das 1:4 durch Alexander Schröter in der 78. Minute. Der Rest war Pipinsrieder Jubel, der nach so einer langen Zeit bei allen Spielern und Verantwortlichen Emotionen auslöste.

Mit fast 400 Zuschauerinnen und Zuschauern kamen wieder deutlich mehr ins Dachauer Hinterland als in den meisten Partien in der Regionalliga. Viel Zeit, um sich über den Erfolg zu freuen, hat das Team von Trainer Martin Weng allerdings nicht, denn bereits am Mittwoch steht die nächste Partie an. Dann geht es für den Spitzenreiter der Bayernliga Süd in den östlichen Landkreis München zum Kirchheimer SC. (sry-)