Pipinsrieder Defensive lässt keine gegnerischen Tore zu

Der FC Pipinsried bleibt in der Fußball-Bayernliga die vierte Partie in Folge ohne Niederlage. Auch Ismaning scheitert an der starken FCP-Defensive.

Bei den Fußballern des FC Pipinsried zeigt die Erfolgskurve weiter nach oben. Das 3:0 am Freitagabend gegen den FC Ismaning in der Bayernliga Süd war bereits die vierte Partie in Folge ohne Niederlage. Die Torschützen hießen Daniel Gerstmayer, Benedikt Wiegert und Fabian Benko, der einen Foulelfmeter verwandelte. Die Gäste reagierten auf den 0:2-Rückstand zur Pause mit gleich drei Spielerwechseln.

Der FCP schlägt sich nach dem Abstieg aus der Regionalliga mehr als wacker mit seiner neu formierten Truppe, in der wichtige Kräfte auf Dauer wegen Verletzungen fehlen. In elf Partien musste Pipinsried erst eine Niederlage hinnehmen. Die große Stärke in der Mannschaft liegt in der Defensive, die erst sechs Treffer kassierte.

Pipinsried schaut auf Pokal-Auslosung

Vor dem nächsten Heimspiel am Dienstag gegen den FC Gundelfingen gilt der Fokus des Vereins zunächst der Auslosung zum Viertelfinale im Toto-Pokal, die am Montag ab 18 Uhr ansteht. Dass man sich in Pipinsried dabei den TSV 1860 München als Zuschauermagneten wünscht, das dürfte außer Frage stehen. Aber diesen Gegner, der als Garant für eine große Zuschauerkulisse und ein ordentliche Einnahmequelle gilt, wollen natürlich auch die übrigen sechs Klubs, die noch im Rennen sind, auf ihrer Anlage begrüßen.