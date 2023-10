Pipinsrieder Torwart kugelt sich die Schulter aus

Pipinsried holt in der Fußball-Bayernliga "nur" einen Punkt in Nördlingen. Torhüter Daniel Witetschek muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Von „Neustart“ war in Pipinsried in der vergangenen Woche die Rede. Diese Einstufung war auch zutreffend, denn am Samstag begann für die Fußballer dieses Vereins die Rückrunde in der Bayernliga Süd. Verbunden war damit auch die Hoffnung, die Serie von drei Spielen ohne Sieg möge ein Ende nehmen. Das war nicht der Fall, beim TSV Nördlingen endete die Partie mit einem 1:1.

Jonathan Grimm traf bereits in der vierten Minute für die Rieser, als er eine Flanke von Mirko Puscher verwertete. Auch der Ausgleich der Pipinsrieder ließ nicht lange auf sich warten. Mit einem Kopfball sorgte Daniel Gerstmayer für das 1:1 (13.). Es war sein achtes Saisontor. In der Schlussphase ließen die Hausherren noch einige dicke Chancen ungenutzt.

Pipinsrieder Torhüter muss ersetzt werden

Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit kam es zu einer Unterbrechung, weil sich FC-Torhüter Daniel Witetschek eine Schulter ausgekugelt hatte. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Witetschek wurde von Maximilian Retzer ersetzt. Für den 21-Jährigen, der im Sommer aus Garching gekommen war, wo er als Nummer eins galt, war es der neunte Einsatz in dieser Runde. In der Defensive schlugen sich die Pipinsrieder einmal mehr stark, doch ebenso ist bekannt, dass sie nur selten für einen Torrausch sorgen. Beim TSV riss die Serie von drei Siegen am Stück, Pipinsried errang in den letzten fünf Auftritten insgesamt nur fünf Zähler und fällt damit in der Tabelle weiter zurück. (jeb)