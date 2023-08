Spitzenreiter FC Pipinsried gibt die ersten Punkte in dieser Saison ab

Trotz des Unentschiedens beim TSV 1860 München II bleiben die Pipinsrieder Fußballer in der Bayernliga-Tabelle weiter auf Platz eins, dicht gefolgt von Erlbach.

Zum ersten Mal in dieser Saison hat die Fußballmannschaft des FC Pipinsried ein Pflichtspiel nicht als Sieger beendet. Beim Team zwei des TSV 1860 München kam es zu einem torlosen Remis. Die Partie in der Bayernliga Süd ging im Stadion des TSV Gilching-Argelsried, einem Verein der Landesliga Südwest, über die Bühne, nachdem das Team eins der Löwen an diesem Nachmittag das erste Spiel in der 3. Liga zu Hause absolvierte.

250 Besucher wurden im Westen von München gezählt. Nach diesem Remis weist der Absteiger aus der Regionalliga zehn Zähler aus vier Partien auf und ein glänzendes Torverhältnis von 9:2. Der FCP steht zusammen mit dem punktgleichen SV Erlbach, Torverhältnis 5:1, ganz oben.

Pipinsrieder Co-Trainer sind verletzt

Joachim Müller und Ludwig Räuber, die beiden spielenden Co-Trainer, mussten aufgrund ihrer Verletzungen ersetzt werden. In der 74. Minute änderte Martin Weng, der FCP-Coach, das Personal und brachte Marvin Jike und Benedikt Wiegert mit einem Doppelwechsel für Daniel Gerstmayer und Yomi Scintu auf den Platz. Einfluss auf den Spielstand aber hatte diese Maßnahme nicht mehr. Ansonsten blieb die Pipinsrieder Besetzung über die 90 Minuten hinweg unverändert.

Der Bayernliga-Spitzenreiter ist in der nächsten englischen Woche gefordert, am Dienstag steht das Heimspiel gegen Schwaben Augsburg an und am Freitag geht es nach Rain am Lech zum dortigen TSV, bei dem Martin Weng bis zum Frühjahr diesen Jahres als Trainer tätig war. (jeb)