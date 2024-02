Weng verlängert beim FC Pipinsried: Das sind die Pläne des Trainers

Trainer Martin Weng bleibt dem FC Pipinsried in der kommenden Saison erhalten. Auch zwei Stützen auf dem Platz verlängern beim Dorfklub.

Der FC Pipinsried bastelt weiter an der Zukunft. Im Trainingslager auf Mallorca wurde nun der Vertrag mit Trainer Martin Weng verlängert. Auch zwei Schlüsselspieler bleiben dem Dorfklub erhalten.

„Die Gespräche, die unser neuer Sportlicher Leiter Jochi Müller führte, verliefen in einer sehr angenehmen Atmosphäre und waren geprägt von gegenseitigem Vertrauen und großer Wertschätzung. Damit geht der FCP weiter den Weg, den unser Präsident Benjamin Rauch vorgegeben hat: Kontinuität, Regionalität und Identifikation mit dem Verein“, heißt es in einer Pressemitteilung. Weng kam vor der Saison ins Dachauer Hinterland. Der Dasinger war zuvor beim FC Gundelfingen und dem TSV Rain tätig. „Wir wollen Stabilität in den Verein und in die Mannschaft bekommen. Das beginnt auf der Trainerposition. Martin kennt die Anforderungen an einen ambitionierten Amateurverein sehr gut. Durch seine Erfahrungen im Nachwuchsleistungszentrum, gepaart mit seinen Erfolgen in klassischen Herrenmannschaften, erfüllt er unser Trainerprofil zu 100 Prozent“, so der Sportliche Leiter Johannes Müller, der mit Weng bereits in Rain zusammengearbeitet hat.

Auch der 39-jährige Weng freut sich. „Das Gesamtpaket hier beim FC Pipinsried ist sehr gut. Die Zusammenarbeit mit Jochi Müller, erst als Co-Trainer und jetzt als Sportlicher Leiter, und Wiggerl Räuber als Co-Trainer, sowie Norbert Aulinger als Torwarttrainer ist so, wie man es sich wünscht. Unter dem Strich habe ich hier in Pipinsried super Bedingungen. Die Mannschaft zieht sehr gut mit, ist noch entwicklungsfähig. Es war eine schnelle Entscheidung.“

Neben dem Coach verlängerten unter der spanischen Sonne auch Fabian Benko und Kevin Gutia. Müller: „Des Weiteren freut es mich extrem, dass wir zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit Kevin Gutia und Fabian Benko zwei absolute Unterschiedsspieler weiter mit an Bord haben. Fabi und Kevin haben das gewisse „Extra“ in Ihrem Spiel und beleben unsere Offensive. Sie werden menschlich und sportlich weiterhin absolute Eckpfeiler unserer Mannschaft sein.“

Derweil sind die Dorfklub-Kicker wieder zurück aus dem Kurztrainingslager auf Mallorca. Ausruhen gibt es beim FCP allerdings nicht, es geht nahtlos weiter mit der Vorbereitung auf die Restrunde. Am Wochenende stehen für Weng und Co. sogar zwei Testspiele an. Am Freitag geht es zum FC Ingolstadt II. Am Sonntag empfängt der FCP dann den SV Donaustauf. Im ersten Testspiel unterlag Pipinsried beim VfB Eichstätt mit 1:2. (AZ)