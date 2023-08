Fußball

Besonderes Spiel für Scharbatke: Pöttmes startet mit Derby in Klingsmoos

Plus Der TSV Pöttmes bestreit das Eröffnungsspiel in Klingsmoos. Für den Coach ein Höhepunkt. Der VfL Ecknach will ersten Heimsieg holen, hat aber Verletzungssorgen.

Die Saison in der Kreisliga Ost wird am Freitag mit einem Derby eröffnet. Der Sv Klingsmoos empfängt ab 18.30 Uhr den Lokalrivalen TSV Pöttmes. Für deren Trainer Fabian Scharbatke ist es ein besonderes Spiel.

Denn der 27-Jährige trifft auf seinen langjährigen Kumpel Johannes Kranner, seines Zeichens Spielertrainer des SVK. „Es ist ein besonderes Duell. Wenn mir vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, dass wir uns beide in einem Auftaktspiel als Trainer gegenüberstehen, hätte ich es definitiv nicht geglaubt“, so Scharbatke, der damals noch gemeinsam mit Kranner beim FC Ehekirchen kickte. Der Pöttmeser Coach geht optimistisch in dieses Auftaktspiel: „Die Favoritenrolle nehme ich auf alle Fälle an, da ich an uns schon den Anspruch habe, diese Begegnung zu gewinnen. Wir sind einfach reifer geworden und auch im Training geht es mit durchschnittlich 20 Leuten richtig ab. Wenn wir unseren Spielplan umsetzen, der Einsatz stimmt und wir in diesem Derby den Kampf annehmen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir am Ende die drei Punkte mitnehmen.“ Die abgelaufene Saison beendete Pöttmes auf Rang zehn. Diesmal soll es weiter nach oben in der Tabelle gehen. Scharbatke: „In der zurückliegenden Spielzeit hatte ich mir eigentlich etwas mehr erhofft, als dann unter dem Strich herausgekommen ist. In diesem Jahr möchte ich definitiv besser abschneiden als zuletzt, wobei ich dabei schon einen Platz unter den „Top Fünf“ im Auge habe. Als Fußballer ist es schlichtweg mein Ziel, jedes Spiel zu gewinnen.“ Für den Pöttmeser Spielertrainer kommt das Derby zum Auftakt gerade recht: „Es gibt doch nichts Geileres, als am Freitagabend, wenn sonst keine anderen Begegnungen stattfinden, zum Saisonstart ein Derby zu absolvieren. Für alle Spieler wird das mit Sicherheit eine großartige Erfahrung. (disi)

