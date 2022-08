Aindling muss gegen Meitingen bis zur letzten Sekunde zittern

Plus Der TSV Aindling setzt sich beim TSV Meitingen mit 2:1 durch. Der VfL Ecknach gibt erstmals in dieser Runde Punkte ab. Kissing hat nur eine Torchance.

Der VfL Ecknach bleibt auch nach dem ersten Punktverlust Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Nord. Der TSV Aindling siegt in Meitingen. Und Kissing verliert in der Bezirksliga Süd.