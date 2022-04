Aindling schielt im Derby gegen Affing auf Platz eins

Der TSV Aindling kann am Freitag gegen den FC Affing zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze springen. Es ist nicht das letzte Spiel unter Flutlicht.

Endlich ist die Chance da: Am Freitagabend kann der TSV Aindling zum ersten Mal seit dem Abstieg aus der Landesliga 2018 überhaupt an die Tabellenspitze der Bezirksliga Nord springen. Dafür würde im Derby zumindest ein Punkt gegen den FC Affing reichen (Anpfiff 19 Uhr) um zumindest bis Samstagnachmittag auf Platz eins zu springen. Dann kann der aktuelle Primus wieder vorbeiziehen.

Viel wichtiger als die Spitzenposition sind am Schüsselhauser Kreuz die drei Punkte, wie Josef Kigle, Vorstand Spielbetrieb klarmacht: „An die Tabellenführung denken wir nicht. Vielleicht hat sie der ein oder andere im Hinterkopf, aber einen Tag oben stehen, bringt ja nichts.“ Kigle spricht dagegen von „einem schwierigen Spiel gegen einen Gegner, der alles raushauen wird.“ Für die Aindlinger ist es nach dem Gipfeltreffen gegen Hollenbach das zweite Flutlichtspiel. Zwei weitere werden im Mai noch folgen. „Es sind die letzten Spiele in diesem Licht, denn im Sommer wird die Anlage ausgetauscht“, so Kigle, der sich als Freund der Abendspiele gibt: „Diese Spiele haben ihren Reiz und ziehen die Zuschauer an. Es ist angerichtet.“ Personell fehlt lediglich Philipp Baier urlaubsbedingt bei den Gastgebern. Für Kigle zählen am Freitagabend nur drei Punkte, wobei er auch warnt: „Affing steht hinten gut und hat vorne schnelle Leute. Das Spiel muss erst einmal gespielt werden. Aber wir sind gut drauf und haben unsere Qualitäten. So einen Gegner muss man früh unter Druck setzen und 90 Minuten Volldampf geben.“

Ob es ein ähnlicher Kracher wie vergangene Woche beim spektakulären 3:3 gegen Hollenbach wird, das kann Kigle nicht sagen: „Das war ein tolles Spiel. Man kann sich jetzt nicht nochmals ein ähnliches Spiel erwarten, aber wir werden sehen.“

Fußball-Bezriksliga: Bei Affing hapert es im Angriff

Ob die Aindlinger die Tabellenspitze erobern können, spielt für Affings Spielertrainer Marc-Abdu Al-Jajeh keine Rolle: „Das ist ein Derby mit seinen eigenen Gesetzen. Da spielen Serie oder Tabellenstand keine Rolle.“ Al–Jajeh und Co wollen in jedem Fall den Rivalen ärgern. „Außerdem brauchen wir die Punkte. Wir müssen noch nach hinten schauen und wollen auch in Aindling was mitnehmen.“ Der FCA wartet seit sechs Spielen auf einen Dreier. Mit den Leistungen ist der Coach aber nicht unzufrieden: „Das war schon in Ordnung. Wir standen gut, aber vorne fehlt uns aktuell die Durchschlagskraft.“ Und wenn dann sich doch mal eine Chance bietet, scheitern in letzter Zeit die Affinger in letzter Zeit an den eigenen Nerven oder am Aluminium: „Das ist unser Problem und wir hatten zuletzt auch kein Spielglück. Es waren knappe Ergebnisse und unterlegen waren wir auch gegen die Topteams nicht.“

Dennoch erwartet Al-Jajeh mehr von seinem Team: „Wir spielen gegen eine erfahrene Truppe mit hoher Qualität. Viele Chancen werden wir nicht bekommen.“ Personell steht dem Coach ein ähnlicher Kader wie gegen Stätzling zur Verfügung. „Es wird besser, wobei uns die katastrophale Vorbereitung immer noch nachhängt.“ Nicht dabei sein werden Florian Tremmel, der sich beim Warmmachen verletzt hatte. Nach zehn Minuten fiel auch noch Michael Felder aus, der ebenfalls nicht zur Verfügung stehen wird. Auf dem Feld dabei sein wird Spielertrainer Tobias Jorsch, der vorgibt: „Wir müssen mutig sein.“