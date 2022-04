Fußball-Bezirksliga

Aindling stolpert gegen Affing – Stätzling setzt sich auf Tabellenplatz zwei

Plus Beim verdienten 1:0-Erfolg des FC Affing gegen Aindling in der Fußball-Bezirksliga Nord enden zwei Serien. Der FC Stätzling zieht mit Tabellenführer Hollenbach gleich.

Mit einem 4:0-Sieg gegen den SC Altenmünster eroberte der FC Stätzling am Freitagabend Tabellenplatz zwei in der Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord. Damit ist der FCS jetzt punktgleich mit Tabellenführer Hollenbach, dieser hat nach diesem Wochenende aber ein Spiel mehr absolviert. Hollenbach ist am Samstag beim VfL Ecknach zu Gast. Die Stätzlinger profitierten am Freitag auch von der Niederlage des bisherigen Tabellenzweiten Aindling.

