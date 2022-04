Fußball-Bezirksliga

06:00 Uhr

Aindlinger Trainer Adrianowytsch trifft auf Ex-Club Hollenbach

Aindlings Trainer Christian Adrianowytsch trifft im Spitzenspiel der Bezirksliga Nord am Donnerstag auf seinen Ex-Verein TSV Hollenbach.

Plus Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga am Donnerstag: Der Tabellenzweite Aindling empfängt Spitenreiter Hollenbach.

Spitzenspiel am Donnerstagabend. Zu dieser ungewöhnlichen Zeit treffen die Topteams der Bezirksliga Nord aufeinander. Ab 19 Uhr empfängt der Tabellenzweite TSV Aindling den Spitzenreiter TSV Hollenbach. Für den Aindlinger Trainer ein besonderes Spiel – in doppelter Hinsicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen