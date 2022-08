Fußball-Bezirksliga

08:00 Uhr

Aufsteiger-Wochen beim TSV Aindling: Am Freitag gegen alten Bekannten

Aykut Atay erzielte gegen den FC Maihingen das 1:0. Am Freitag spielt der TSV Aindling erneut zu Hause, dann gegen den TSV Rain II.

Plus Aindling empfängt den TSV Rain II. Es ist der vierte Aufsteiger in Folge gegen den der TSV ran muss. Noch etwas ist besonders an diesem Duell.

Für den TSV Aindling geht am Freitag eine ungewöhnliche Serie zu Ende. Die Bezirksligafußballer begrüßen um 19 Uhr den TSV Rain II, damit treffen sie zum vierten Mal in Folge auf einen Aufsteiger in die Bezirksliga Nord.

