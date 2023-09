Fußball-Bezirksliga

vor 41 Min.

Aufsteiger Zell und Absteiger Hollenbach teilen sich die Punkte

Plus Griesbeckerzell und Hollenbach trennen sich in der Fußball-Bezirksliga Nord unentschieden. Der SV Mering feiert in der Süd-Staffel den dritten Saisonsieg.

Artikel anhören Shape

Nur ein Fußball-Bezirksligist aus dem Wittelsbacher Land durfte sich am Wochenende über einen Sieg freuen: der SV Mering in der Süd-Staffel. Alle Landkreis-Vertreter der Nord-Staffel mussten mit einem Punkt Vorlieb nehmen. Auch im Kreis-Derby zwischen Zell und Hollenbach gab es keinen Sieger.

Griesbeckerzell – Hollenbach 1:1

Das Duell Aufsteiger gegen Absteiger endete am Samstag mit einem leistungsgerechten 1:1. Nico Ertl brachte die Zeller nach der Pause nach vorne, zehn Minuten später traf Simon Fischer zum ersten Mal in dieser Runde. Das Spiel der Nachbarn wies mit 320 Besuchern eine stolze Kulisse auf und war nicht zuletzt aufgrund der räumlichen Nähe von diversen Nicklichkeiten geprägt. Markus Kefer musste aufseiten der Gastgeber nach einer Viertelstunde wegen eines Fouls für zehn Minuten zuschauen. Diese Zeitstrafe blieb aber ohne Auswirkung auf den Zwischenstand. „Wir sind auf jeden Fall zufrieden mit dem Punkt“, versicherte Benedikt Oswald, der Pressesprecher des SCG. Diese Aussage galt auch dem bisherigen Abschneiden nach fünf Auftritten in der neuen Spielklasse: „Wenn man auf die Tabelle schaut, dann muss man sagen, dass wir bisher meist gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte gespielt haben. So kann es weitergehen.“ Die Hollenbacher als Ex-Landesligist dagegen verharren im Mittelfeld der Tabelle. Griesbeckerzell könnte zu ihnen nach Punkten aufschließen, wenn die nächste Partie am Mittwoch in Horgau siegreich abgeschlossen werden kann. (jeb)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .