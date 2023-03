Fußball-Bezirksliga

vor 2 Min.

Aufstieg im Blick: Aindling will mit Bollwerk nach oben

Antonio Mlakic (links im Testspiel gegen den FC Königsbrunn) und der TSV Aindling peilen den Aufstieg in die Landesliga an.

Plus In der Vorbereitung auf die Restsaison läuft beim TSV Aindling nicht alles rund. Zwei Neuzugänge sollen helfen. Die Defensive ist der Trumpf zur Meisterschaft.

Von Johann Eibl

Die Saison 2021/22 beendeten die Fußballer des TSV Aindling in der Bezirksliga Nord als Vizemeister. So weit – so gut. Was auf diesen zweiten Platz folgte, war jedoch eher ein Ärgernis. Die Relegationsspiele gegen den ASV Dachau wurden mit insgesamt 0:8 verloren. Vor dem Start in die Frühjahrsrunde liegt die Mannschaft vom Schüsselhauser Kreuz wieder auf Rang zwei. Klappt es diesmal für den langjährigen Bayernligisten mit der Rückkehr in die Landesliga? Das ist die Ausgangssituation.

