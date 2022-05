Fußball-Bezirksliga

06:00 Uhr

Aufstiegskampf pur: Aindling will Spitzenreiter Stätzling ablösen

Im Hinspiel gingen die Stätzlinger (grüne Trikots) durch ein Tor von Mert Sert in Führung. Der TSV Aindling schlug aber zurück und am Ende stand es 1:1. Am Mittwoch treffen die beiden Topteams erneut aufeinander.

Plus Im Topspiel der Bezirksliga trifft Aindling am Mittwoch auf Stätzling. Hollenbach lauert auf Platz zwei. Pöttmes hat die wohl letzte Chance auf den Ligaverbleib.

Die englischen Wochen gehen für die heimischen Fußballer am Mittwoch weiter. Im Einsatz sind vor allem die Bezirksligisten, denn in der Nordstaffel steht gleich ein kompletter Spieltag an. Dabei kommt es zum Gipfeltreffen zwischen dem Tabellendritten TSV Aindling und dem aktuellen Spitzenreiter FC Stätzling.

