Dank Joker Fischer: Hollenbach holt sich Tabellenführung zurück

Der TSV Hollenbach ist nach einem knappen Sieg wieder Erster. Beim FC Affing heißt es Durchatmen. Der TSV Pöttmes liegt zurück, als die Partie abgebrochen wird.

Durch den Sieg der Aindlinger im Spitzenspiel übernimmt der TSV Hollenbach wieder die Tabellenführung. Der FC Affing ist so gut wie gerettet. Das Pöttmeser Kellerduell wird abgebrochen.

Hollenbach – Ziemetshausen 2:1

Nur aufgrund zahlreicher vergebener Großchancen aufseiten des TSV Hollenbach blieb es bis zum Schlusspfiff spannend. Bereits nach wenigen Minuten hatten David Bichlmeier und Patrick Högg gute Gelegenheiten ihre Farben in Führung zu schießen. In der 14. Minute bekam Högg den Ball und setzte zu einem sehenswerten Sprint an. Im Strafraum legte Hollenbachs Torjäger quer auf Werner Meyer, der zur Führung einschob. Einen Freistoß verlängerte Oleksandr Kvachov per Kopf zum 1:1 (31.). Im Anschluss ließen die Gastgeber durch Patrick Högg, Michael Fischer und Werner Meyer mehrere Hochkaräter liegen. Die Zuschauer sahen Hollenbach auch nach der Pause klar überlegen. Georg Witzenberger vergab eine weitere Großchance. Der Siegtreffer war dem eingewechselten Simon Fischervorbehalten, der nach Vorarbeit von Meyer einen Gegenspieler aussteigen ließ und den Ball im Tor versenkte (83.). Wenig später war Fischer nur durch ein Foul zu stoppen. Den Strafstoß verschoss allerdings Meyer, was am Sieg aber nichts mehr änderte. (nzf)

VfL Ecknach – FC Günzburg 1:1

„Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, mehr als das Unentschieden war heute nicht drin“, resümierte Ecknachs Abteilungsleiter Jochen Selig. Der VfL hatte in der ersten Halbzeit etwas mehr vom Spiel, zu großen Chancen kamen aber beide Mannschaften nicht. Aykut Atay scheiterte einmal am Gästetorwart, die Versuche der Gäste waren sichere Beute von Hannes Helfer, der nach seinem Bänderriss wieder im Tor stand. Im zweiten Durchgang erspielten sich die Günzburger ein leichtes Übergewicht. In der Schlussphase nahm die Partie nochmals Fahrt auf. Einen Angriff der Gäste schloss Benjamin Wahl zum 0:1 ab. Ecknach kam durch ein Tor von Daniel Framberger in der Nachspielzeit zurück. Framberger drang kurz vor dem Ende nochmals in den Strafraum ein und wollte nach einem Zweikampf einen Elfmeter haben, den der Schiedsrichter verweigerte. (jng)

Putz und Lasnig im Pöttmeser Kader

FC Affing – Wörnitzstein 1:0

Dank des wichtigen und verdienten Dreiers gegen den Aufsteiger ist dem FC Affing den Klassenerhalt fast schon sicher. Dementsprechend groß war die Erleichterung an der Frechholzhauser Straße. Vier Spieltage vor dem Ende beträgt der Vorsprung auf die Relegationsplätze jetzt neun Punkte. Dabei hätte der Sieg gegen die Gäste aus dem Kreis Donau-Ries durchaus höher ausfallen können, sogar müssen. Denn die Hausherren vergaben reihenweise gute Gelegenheiten, vor allem im ersten Durchgang. Jubeln konnte der FCA trotzdem. Nach rund 20 Minuten bediente Spielertrainer Tobias Jorsch Maximilian Schacherl. Der Angreifer blieb alleine vor dem Tor cool und schob zur Führung ein. Trotz klarer Feldvorteile musste Affing bis zum Schluss zittern. Der vermeintliche Ausgleich kurz vor dem Ende fand aufgrund einer Abseitsstellung keine Anerkennung. Danach war kollektives Durchatmen angesagt. Bereits am Wochenende kann der FCA, ausgerechnet beim Derby in Ecknach, dann den Klassenerhalt endgültig klar machen. (AZ)

Mertingen – Pöttmes abgebr.

In einer schwachen ersten Hälfte hatte der FC Mertingen in der 28. Minute seine erste gute Chance. Stefan Spingler wurde von Spielertrainer Bernhard Schuster geschickt, aber die Gäste klärten zur Ecke. Die folgende Ecke verpasste Patrick Gaugenrieder nur knapp. Auch die nächste Chance hatte Gaugenrieder, der aus 20 Metern knapp rechts verzog. Die größte Chance aber hatten die Gäste die in der 40. Minute durch einen Lattenkopfball von Johannes Brandner. Nach der Pause zeigten die Mertinger ein anderes Gesicht. Mit der ersten Chance klingelte es. Schuster schickte Gaugenrieder auf die Reise und der traf gegen den herauseilenden Keeper zum 1:0. Vorausgegangen war ein Missverständnis zwischen Dominik Thomay und Trainer Johannes Putz, der aus Mangel an Alternativen selbst als Innenverteidiger aufließ. Auf der Bank nahm sogar der 53-jährige Frank Lasnig, Trainer der Zweiten Mannschaft, Platz. Die Gäste verpassten ihrerseits den direkten Ausgleich. Albion Segashi traf per Freistoß nur die Latte (65.). Eine Minute erzielte Spingler das 2:0 ein. In der 83. Minute wurde die Partie aufgrund eines aufziehenden Gewitters vom Schiedsrichter zuerst unterbrochen und 20 Minuten später abgebrochen. (AZ)