Der FC Affing holt gegen Günzburg den ersten Punkt in diesem Jahr

Plus Affing bringt den Zweiten der Fußball-Bezirksliga Nord an den Rand einer Niederlage. Kissing muss sich im Kellerduell der Süd-Staffel mit einem Punkt begnügen.

Der TSV Aindling hat seine Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga Nord ausgebaut. Nachdem der FC Affing dem Tabellenzweiten Günzburg ein Remis abtrotzte, hat Aindling jetzt vier Punkte Vorsprung. Der TSV Stätzling jubelte über einen knappen Auswärtssieg beim VfR Neuburg. In der Südstaffel rettete Kissing gegen Tabellennachbar Germaringen in der Nachspielzeit immerhin noch einen Punkt. Damit bleibt der KSC aber das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg.

TSV Aindling – Meitingen 3:0

Die Fußballer des TSV Aindling bewegen sich im Frühjahr 2023 im gleichen Fahrwasser wie im vergangenen Herbst und das könnte auf direktem Weg in die Landesliga führen. Die ersten drei Partien in der Bezirksliga ergaben sieben Punkte, zum zweiten Mal in Folge endete eine Begegnung mit einem 3:0-Erfolg, am Freitagabend gegen den TSV Meitingen. „Wir sind gut in der Spur“, betonte Aindlings Trainer Christian Adrianowytsch und forderte vor dem nächsten Derby am Donnerstag in Ecknach: „Da müssen wir weitermachen. War eine Superleistung.“ Mit 300 Zuschauern stimmte auch die Kulisse. Kurz vor der Pause hätte Denis Buja die Gäste bei einem Pfostenschuss in Führung bringen können, später traf er mit einem Kopfball die Latte. Dazwischen hatten die Aindlinger die Weichen auf Sieg gestellt. „Wir sind schwer ins Spiel gekommen“, so der Aindlinger Coach, der aber unmittelbar nach der Pause jubeln durfte. Über Anton Schöttl und Matthias Schuster war der Ball zu Florian Bobinger gekommen, der das 1:0 erzielte (46.). Danach trafen auch noch Antonio Mlakic (56.) und Schöttl (69.). Das klare Ergebnis war nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass sich die personelle Lage beim Spitzenreiter entspannt hatte. Aus beruflichen Gründen kam Oguzhan Karaduman erst zur Pause, er wäre ebenfalls ein Kandidat für die Startelf gewesen. (jeb)

Kissing – Germaringen 2:2

Den Kissinger Kickern fällt es schwer, sich in der Bezirksliga Süd aus dem Bereich der gefährdeten Mannschaften zu lösen. Das 2:2 im Heimspiel gegen den SVO Germaringen, in einem Duell zweier Aufsteiger also, änderte an der Situation in der Tabelle kaum etwas. Nach einem Foul an Franko Berglmeir verwandelte Moritz Buchhart den Elfmeter zum 1:0. Timo Wörz erzielte das 1:1 und auch das 1:2; in der Nachspielzeit durften sich die Kissinger nach einem Treffer von Michael Guggumos wenigstens noch über ein Remis freuen. Es war bereits das fünfte Punktspiel in Folge, in dem Kissing ohne Sieg blieb. Mit dem Spiel in der ersten Halbzeit war Trainer Marco Hennberg „auf alle Fälle“ zufrieden, danach sah er eher die Gäste dominierend. Sein Fazit: „Vom Spielverlauf her geht das Unentschieden in Ordnung. Aber es ist ein Unentschieden, das uns im Moment nicht weiterhilft. Wichtig war für uns, dass wir dieses kleine Erfolgserlebnis haben.“ Für den Kampf um den Erhalt der Klasse stimmen den Coach zwei Themen zuversichtlich: „Moral und Einstellung, das passt alles.“ Und in den nächsten Wochen bekommen es die Kissinger mit Gegnern zu tun, die sich ebenfalls Sorgen machen müssen, ob sie den Abstieg in die Kreisliga umgehen können. Daher betont Henneberg: „Wir haben es selber in der Hand.“ (jeb)

Der Germaringer Patrick Woerz (links, schwarzes Trikot) versucht, einen Freistoß im Tor unterzubringen, die Kissinger Mauer mit Fabian Strehle und Moritz Buchhart kämpft darum, den Ball abzufangen. Am Ende ging diese Partie der Bezirksliga Süd unentschieden aus. Foto: Kolbert-press

FC Affing – FC Günzburg 3:3

Erster Punktgewinn für die Fußballer des FC Affing in diesem Jahr. So beachtlich, so erfreulich das 3:3 gegen den FC Günzburg, eine Spitzenmannschaft, auch war. Im Ringen um den Erhalt der Bezirksliga Nord kommen die Affinger damit nur einen kleinen Schritt voran. Dazu kamen zwei Szenen, die den Gastgebern gar nicht gefallen konnten: Spielertrainer Tobias Jorsch, der sich kurz zuvor eingewechselt hatte, wurde in der Nachspielzeit mit der Roten Karte ausgeschlossen, nachdem Maximilian Lamatsch, der die Günzburger mit 1:0 in Führung gebracht hatte, der Ausgleich gelungen war. Das war bereits sein Saisontreffer Nummer 25. Ahmed Karaca, Nino Kindermann (Foulelfmeter) und Niklas Neumair hatten die Gastgeber nach einem 3:1-Vorsprung auf den ersten Dreier 2023 hoffen lassen. Günzburg witterte noch einmal Morgenluft, als in der 80. Minute Barbaro Casamayor-Bell auf 2:3 verkürzte. Laut Martin Wendland, dem Affinger Fußballchef, wollte Jorsch in der Szene, die mit einem Platzverweis bestraft wurde, nur ein Schubsen andeuten. Der Schiri aber zückte in dieser hektischen Phase Rot. Maximilian Schacherl schied verletzt aus, Marco Buchner und Sebastian Ströhl werden in nächster Zeit fehlen. Wendland betonte neben dem Punktgewinn erfreuliche Erkenntnisse: „Wir haben den Zweiten der Bezirksliga Nord an den Rand einer Niederlage gebracht. Wir haben gezeigt, dass wir einer Spitzenmannschaft Paroli bieten können.“ Am Ende aber hätten es die Affinger dem Gegner zu leicht gemacht. (jeb)

Neuburg – FC Stätzling 1:2

Der FC Stätzling legte beim Tabellennachbarn VfR Neuburg mit zwei Treffern in der ersten Halbzeit den Grundstein zum 2:1-Erfolg. In der umkämpften, aber keinesfalls unfairen Partie gab es vier Rote Karten – davon drei für Neuburg. Dazu kamen eine Gelb-Rote Karte, eine Zeitstrafe und fünf gelbe Karten. Die erste gute Gelegenheit hatte der FCS durch Paul Iffarth. Das erste Tor gelang Mert Sert, der den Torwart umkurvte und aus spitzem Winkel mithilfe des Innenpfostens zum 1:0 traf (16.). Beide Teams agierten oft mit langen Bällen und verzichteten bei holprigem Rasen auf die spielerischen Momente. Nach einer guten halben Stunde erhöhten die Stätzlinger durch Nico Gastl, der nach gelungener Vorarbeit von Sert und Manuel Tutschka zunächst scheiterte, aber im zweiten Versuch zum 2:0 erfolgreich war (36.). Auch nach dem Seitenwechsel blieben klare Torchancen Mangelware. Deshalb fiel der 1:2-Anschlusstreffer durch den Neuburger Demir nach einer Stunde Spielzeit eher überraschend (59.). Unmittelbar danach kassierte FCS-Stürmer Iffarth die Rote Karte, weil er nach einem Zweikampf noch dem Gegenspieler das Bein stellte. Die Gastgeber kamen in der anschließend hektischen Phase zu einem deutlichen Übergewicht, die allerdings nur bis zur 10-Minuten-Strafe des Neuburgers Bartoschek dauerte. Der FC Stätzling konzentrierte sich danach auf die Defensive und aufs Kontern. In der Schlussphase war der FCS klar in Überzahl, denn nach einer Roten Karte für den Neuburger Riedelsheimer (86.) beruhigten sich die Gemüter aufseiten der Gastgeber nicht mehr und Schiedsrichter Wirkner schickte auch noch Rutkowski (87.) und Jozinovic (90.+7) mit Rot und Egen (90.+3) mit Gelb-Rot vorzeitig in die Kabine. (bidi)

Gundelfingen II – Ecknach ausgef.

Das Spiel musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Die Partie wird neu angesetzt. (AZ)