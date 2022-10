Der FC Affing kann doch noch siegen

FCA gewinnt mit 2:0 bei der Reserve des FC Gundelfingen. Stätzling und Ecknach verlieren ihre Spiele jeweils mit 0:2. Kissing holt auswärts einen Punkt.

Beide Lechrain-Teams aus Affing und Aindling fuhren gestern in der Bezirksliga Nord Siege ein. Ecknach und Stätzling gingen leere aus und Kissing holte in der Bezirksliga Süd zumindest einen Punkt.

FC Gundelfingen II – FC Affing 0:2

Der FC Affing feierte beim 2:0 gegen die U 23 des FC Gundelfingen seinen ersten Saisonsieg. In einem schwachen Spiel versuchten die Gastgeber früh vor dem Affinger Tor für Gefahr zu sorgen, doch die zwingenden Möglichkeiten blieben aus, was die Gäste weiterhin im Spiel hielt. Gegen Mitte der ersten Hälfte kam Daniel Framberger nach einem Kontakt mit FCGler Marcel Brugger im Sechzehner zu Fall – Referee Heggenstaller entschied auf Elfmeter und Nino Kindermann verwandelte sicher (24.). Ein Aufbäumen der Heimelf konnten dann aber die Zuschauer nicht sehen, im Gegenteil: FCG-Keeper Fabian Karg vereitelte mit dem Schlusspfiff der ersten Halbzeit noch einen Schuss von Niklas Neumair, was fast das 0:2 aus Gundelfinger bedeutet hätte. Nach dem Seitenwechsel spielten die Gundelfinger mutiger nach vorne. Viele Zweikämpfe prägten nun das Spiel. Nach einem Gundelfinger Ballverlust in der eigenen Hälfte gewann zwar FCG-Spieler Lukas Schön das Laufduell gegen Daniel Framberger, den Nachsetzer konnte der Ex-Profi jedoch erfolgreich verwerten – 0:2 (67.). Die U23 warf nun alles nach vorne, Affing verteidigte mit Leidenschaft und hoher Laufbereitschaft. (AZ)

VfL Ecknach – SC Bubesheim 0:2

„Es ist, wie es ist“, kommentierte Ecknachs verletzter Spielertrainer Angelo Jakob nachdenklich die Heimniederlage gegen Bubesheim: „Wir betreiben einen riesen Aufwand, sowohl unter der Woche, als auch dann am Wochenende in den Spielen. Es will uns aber im Moment nichts so recht gelingen und in der ein oder anderen Situation bräuchten wir schlicht mal wieder das Glück auf unserer Seite.“ Die erste Hälfte spiegelte wieder, dass sich zwei Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte gegenüberstanden. Es wurde viel gelaufen und gekämpft, keiner der beiden Kontrahenten schaffte es, den Ball über längere Phasen in den eigenen Reihen zu halten. Die Gäste strahlten dabei aber mit ihren Spitzen Hakan Polat und Esse Akpaloo etwas mehr Torgefahr aus. Nach knapp einer halben Stunde hatten die Mannen von Spielertrainer Rene Hauck aber Glück, dass der Unparteiische Luca Riedl nicht auf den Punkt zeigte, als ein Bubesheimer Abwehrmann eine Ecknacher Flanke mit der Hand abwehrte. Riedl entscheid auf weiterspielen. So ging es mit einem torlosen Remis in die Kabine. Ecknach kam gut aus der Pause, aber nach 55 Minuten passierte, was eben passiert, wenn man einen Negativlauf hat. VfL-Angreifer Markus Wehren kam nach einer Flanke aus sechs Metern frei zum Kopfball, brachte aber nicht genug Druck hinter die Kugel. Bubesheims Torhüter Simon Zeiser fing den Ball und leitete den Gegenangriff ein, welcher von Ecknachs Kapitän Manfred Glas eigentlich ebenfalls schon wieder abgefangen wurde. Glas vertändelte aber den Ball, setzte nach und traf dabei seinen Gegenspieler am Fuß. Diesmal entschied Riedl auf Strafstoß, den Steffen Hain sicher verwandelte. Und nur drei Minuten später rutschte ein langer Ball durch die Defensive der Heimischen, Tugay Demir sagte danke und schob zum 2:0 ein. (jng)

FC Horgau – FC Stätzling 2:0

Der FC Stätzling kassierte in Horgau die zweite Auswärtsniederlage hintereinander. Fehlende Durchschlagskraft und eine effektive Spielweise des Gegners sorgten für das 0:2. Die Stätzlinger kamen eigentlich gut in die Partie und sorgten durch Gastl und Sert für die ersten Offensivaktionen. Ansonsten sahen die Zuschauer wenig Ansehnliches, denn beide Teams arbeiteten viel und kamen fast nie gefährlich vor das gegnerische Gehäuse. Als sich viele schon auf ein torloses Remis zur Pause einstellten, fiel in der 40. Minute die Führung für die Gastgeber. Horgaus Herr konnte sich relativ einfach in den Strafraum durchspielen und vollstreckte zum 1:0. Ein Freistoß von Iffarth unmittelbar vor dem Seitenwechsel strich noch knapp über das Tor. So musste der FCS mit einem knappen Rückstand in die Kabine gehen. In der zweiten Halbzeit trafen erneut die Horgauer. Mayer war plötzlich frei und erzielte per Dropkick das 2:0. Das Trainerduo Rolle/Koch reagierte und brachte zwei Stürmer aufs Feld. Dabei hatte Giordanelli per Kopf die nächste Gelegenheit. Der FCS bemühte sich zwar ständig um den Anschlusstreffer, machte sich das Leben aber selbst schwer, denn das letzte Zuspiel war häufig zu ungenau. So verstrich die Zeit und die Gäste erspielten sich trotz Überlegenheit keine vielversprechenden Tormöglichkeiten mehr. Zudem war bei Kontern immer Vorsicht geboten. (bidi)

TSV Aindling – SV Wörnitzstein 3:1

Nach einem turbulenten Abendspiel gegen den SV Wörnitzstein-Berg steht an der Aindlinger Anzeigetafel ein 3:1 für die Gastgeber. Nicht unverdient: In der ersten halben Stunde sehen die Zuschauer eine Zitterpartie, immer wieder patzt Wörnitzstein-Berg, Aindling kontert und verliert wieder den Ball. Es geht hin und her. Die Erlösung für die Gastgeber kommt nach 28 Minuten durch Co-Spielertrainer Benjamin Voltmann, der den Ball nach einem Freistoß von Fatlum Talla ins Tor köpft. Kurze Zeit später dann die Ernüchterung: Nach einem nicht nachvollziehbaren Foul bekommen die Gäste einen Elfer und Wörnitzstein-Berg verwandelt. In der zweiten Halbzeit sieht das Publikum dann einen wie ausgewechselt aufspielenden TSV Aindling. Mit einem Foul-Elfmeter, den Antonia Mlakic in der 57. verwandelt, gehen die Gastgeber in Führung. In der Nachspielzeit entscheidet Florian Bobinger in der 94. Spielminute das Spiel. Josef Kigle, Vorstand Spielbetrieb, lobte seine Mannschaft: „Das war definitiv ein verdienter Sieg. In der Zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass die Jungs Bock auf die drei Punkte haben“. (joj)

FC Thalhausen – Kissinger SC 1:1

Endlich hat man ihn – den ersten Auswärtspunkt. Dabei fehlten Trainer Marco Henneberger neun Spieler und der Kissinger SC musste gefühlt über 95 Minuten gegen zwölf Mann im Ostallgäu agieren. Erst gab der Unparteiische einen aus Sicht des KSC unberechtigten Strafstoß, eine Zeitstrafe für Jonas Graf und ließ den von Niklas Heyen stark gehaltenen Elfer wiederholen. Heyen bewegte sich nicht von der Linie nach vorne, sondern nur auf der Linie hoch. Schütze des Treffers beim zweiten Versuch war Dominik Dürr (33.). Zu diesem Zeitpunkt hatte Moritz Willis nach einem langen Ball bereits den Torhüter ausgespielt und den KSC in Führung gebracht (9.). Die Gäste hatten durch Julian Schmid und Roberto Machado da Silva weitere richtig gute Chancen das Ergebnis zu verbessern, scheiterten aber beide am starken Heimtorhüter Lukas Kress. Die Gäste mussten im zweiten Spielabschnitt kämpferisch alles in die Waagschale werfen, um das Ergebnis zu halten. Dabei hatte man einige Male Glück, als das Aluminium für Heyen rettete (71., 78.). Am zweiten Elfmeter für den FC Thalhofen gab es nichts zu rütteln (79.). Philipp Strehle brachte Niklas Zeiler regelwidrig im Strafraum zu Fall. Wieder trat Dürr an und verschoss. Kissing brachte dann das Unentschieden über die Runden. (rgw)