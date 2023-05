Fußball-Bezirksliga

08.05.2023

Der TSV Aindling ist ganz nah am Meistertitel dran

Plus Der Relegationsplatz ist für den FC Stätzling nach dem Sieg gegen Ecknach in greifbarer Nähe. Aindling gewinnt gegen Wertingen und steht vor dem Aufstieg, Affing ist abgestiegen.

Artikel anhören Shape

Der FC Stätzling nimmt in der Fußball-Bezirksliga Nord Kurs auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Der TSV Aindling könnte am nächsten Wochenende die Meisterschaft feiern. Der FC Affing ist dagegen abgestiegen.

VfL Ecknach – FC Stätzling 1:3

Der VfL Ecknach hat gegen Aufstiegsaspirant FC Stätzling mit 1:3 verloren. Die Ecknacher sind damit auf den zwölften Tabellenplatz abgerutscht. Der Abstand zum Relegationsplatz 13, den der SC Bu-besheim belegt, beträgt drei Spieltage vor Saisonende weiterhin sieben Punkte. Stätzling liegt nur noch einen Punkt hinter Tabellenplatz zwei, den der VfR Jettingen einnimmt. Ecknachs Spielertrainer Angelo Jakob zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht: „Wir haben viel investiert und gehen gar nicht so unverdient in Führung.“ Nach dem Ausgleich hatte Stätzling aber mehr hochkarätige Chancen. „Darum ist der Sieg unterm Strich verdient“, so Jakob. Stätzlings Fußballchef Tobias Huber sah eine ausgeglichene Partie, in der ein Unentschieden auch „okay“ gewesen wäre. „Wenn Ecknach länger in Führung liegt und wir etwas aufmachen hätten müssen, wäre es ein anderes Spiel geworden“, so der Funktionär. FCS-Trainer Emanuel Baum sah es so: „Ein absolut verdienter Sieg, weil wir mehr Spielanteile hatten.“ Seine Mannschaft spiele zu Recht da oben mit. Baum geht aber davon aus, dass die Jettinger ihre drei noch ausstehenden Spiele gewinnen und über die Relegation um den Aufstieg kämpfen werden. Die Partie in Ecknach begann bei sommerlichen Temperaturen verhalten. Die einzige Chance in der Anfangsphase hatte Stätzlings Luca Lenz, der seinen Schuss in der 21. Minute aus 14 Metern aber zu hoch ansetzte. Ecknach hatte in Minute 30 die erste ernsthafte Torannäherung und prompt stand es 1:0 für die Hausherren. Spielertrainer Michael Eibel setzte Manfred Glas herrlich in Szene und der VfL-Kapitän vollendete aus halbrechter Position. Doch wenig später unterlief VfL-Keeper Hannes Helfer ein Lapsus: Als er den Ball nach vorne wegschlagen wollte, schoss er Stätzlings Noah Baum an. Die Kugel fiel Mert Sert vor die Füße, der kein Problem hatte, zum Ausgleich einzuschieben. Nach der Pause war das Spiel weiter ausgeglichen, die besseren Möglichkeiten hatte aber Stätzling. Maximilian Pletschacher konnte in Ruhe für Iffarth servieren, der Helfer mit seinem Kopfball gegen die Laufrichtung keine Chance ließ (64.). Ecknach blies zur Schlussoffensive und in der 87. drückte Tim Sponer den Ball tatsächlich über die Linie. Der Linienrichter hatte aber eine Abseitsstellung erkannt. Als Ecknach alles nach vorne warf, schloss Emanuel Blenk in der Nachspielzeit einen Konter zum 3:1 ab. (jng/jeb)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen