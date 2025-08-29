Icon Menü
Fußball - Bezirksliga: Der unbesiegte VfL Ecknach gastiert beim strauchelnden VfR Jettingen

Fußball - Bezirksliga

Tabellenführer beim Titelfavoriten

Der unbesiegte VfL Ecknach gastiert beim strauchelnden VfR Jettingen. Warum Simon Reiner die Aichacher trotzdem als Außenseiter sieht.
    Lassen die Konkurrenz derzeit links liegen: Daniel Framberger und der VfL Ecknach.
    Lassen die Konkurrenz derzeit links liegen: Daniel Framberger und der VfL Ecknach. Foto: Winfried Schäffer

    Den VfL Ecknach führt der Spielplan der Bezirksliga Nord am Sonntag in den Günzburger Landkreis nach Jettingen. Auch vor der aktuellen Saison war der dort heimische VfR nicht nur für Ecknachs Teammanager Jochen Selig die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Der VfL selbst legte sich in Sachen Saisonziel auf einen einstelligen Tabellenplatz fest. Dass es also beim sonntäglichen Duell im Jettinger Sportpark zu der Konstellation kommt, dass der Spitzenreiter auf den Tabellenachten trifft, wäre nicht weiter verwunderlich, nur sind es überraschend nicht die Gastgeber, die von der Tabellenspitze grüßen, sondern die Gäste aus der Aichacher Vorstadt. 19 von möglichen 21 Punkten hamsterte die Truppe von Cheftrainer Sören Dreßler und hat damit nach sieben Spieltagen so viele Zähler auf dem Konto wie im vergangenen Jahr nach 20 Auftritten.

