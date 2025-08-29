Tabellenführer beim Titelfavoriten

Den VfL Ecknach führt der Spielplan der Bezirksliga Nord am Sonntag in den Günzburger Landkreis nach Jettingen. Auch vor der aktuellen Saison war der dort heimische VfR nicht nur für Ecknachs Teammanager Jochen Selig die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Der VfL selbst legte sich in Sachen Saisonziel auf einen einstelligen Tabellenplatz fest. Dass es also beim sonntäglichen Duell im Jettinger Sportpark zu der Konstellation kommt, dass der Spitzenreiter auf den Tabellenachten trifft, wäre nicht weiter verwunderlich, nur sind es überraschend nicht die Gastgeber, die von der Tabellenspitze grüßen, sondern die Gäste aus der Aichacher Vorstadt. 19 von möglichen 21 Punkten hamsterte die Truppe von Cheftrainer Sören Dreßler und hat damit nach sieben Spieltagen so viele Zähler auf dem Konto wie im vergangenen Jahr nach 20 Auftritten.

