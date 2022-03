Doppelschlag von Atay lässt Ecknach jubeln

VfL siegt in Nördlingen mit 2:0. Aindling setzt sich mit dem gleichen Resultat in Wertingen durch. Stätzling gewinnt mit 4:1.

Jeweils mit 2:0-Siegen in ihren Auswärtsspielen starteten der VfL Ecknach und der TSV Aindling in die Frühjahrsrunde der Bezirksliga Nord. Die vorgesehene Partie des FC Affing in Horgau wurde verlegt.

Nördlingen II – VfL Ecknach 0:2

Der VfL Ecknach startete erfolgreich in die Frühjahrsrunde und entführte mit einem 2:0-Sieg die Punkte aus Nördlingen. Aykut Atay erzielte beide Treffer in einem Spiel, das in der ersten Halbzeit nur wenige Attraktionen bot, das der VfL in Durchgang zwei aber dominierte. „In der ersten Hälfte kamen wir mit den Verhältnissen überhaupt nicht zurecht. Trotzdem haben wir gut verteidigt und eigentlich nichts zugelassen. Nach der Pause war es dann auch nach vorne in Ordnung, insgesamt waren wir sicher die bessere Mannschaft, weshalb der Sieg verdient ist“, fasste Spielertrainer Michael Eibel sein Pflichtspieldebüt zusammen. Mit „Verhältnissen“ meinte Eibel das Gesamtprodukt aus Anstoßzeit, Wetter und Platz. Bereits um neun Uhr begann die Reise ins Ries, dort wehte ein eiskalter Ostwind über den Platz, welcher sich obendrein in äußerst schlechtem Zustand befand. Der Anpfiff erfolgte um 12 Uhr. Den Umständen angepasst verlief auch der erste Durchgang. Auf beide Seiten wurde praktisch kein Angriff sauber zu Ende gespielt.

Nach dem Pausentee zeigten sich die Gäste verbessert und übernahmen das Kommando. Eibels missglückter Linksschuss wurde beinahe zur Vorlage für Tobias Jusczak, der aber haarscharf am Ball vorbei rutschte. Eine Minute später zeigte das Ecknacher Pressing Wirkung. Von Eibel bedrängt, spielte ein Nördlinger einen Querpass in den eigenen Strafraum, Atay spritzte dazwischen und wurde von den Beinen geholt. Den Strafstoß verwandelte der Gefoulte selbst zur Führung. Das 2:0, nur sechs Zeigerumdrehungen später, war ein für Ecknach typischer Konter. Keeper Hannes Helfer fing eine Flanke ab und warf den Ball sofort Eibel in den Lauf. Der überwand noch einen Gegenspieler, zog zur Mitte und bediente Atay, der keine Mühe hatte, Behrens erneut zu überwinden. (jng)

TSV Wertingen – TSV Aindling 0:2

Auch das zwölfte Spiel in Folge überstand der TSV Aindling ungeschlagen. In Wertingen setzte er sich mit 2:0 durch. Die Partie war von vielen engen und intensiven Zweikämpfen geprägt. Schon in den ersten Minuten gelang den Gastgebern durch Marco Gerold ein bemerkenswerter Torschuss, der durch den Aindlinger Keeper Robin Scheurer ebenso bemerkenswert abgewehrt wird. Die erste Szene im Wertinger Strafraum passierte nach einem Eckstoß der Gäste, Scherl wehrte den Ball jedoch ab. Eine Großchance für Aindling ergab sich in der 15. Spielminute. Niko Pitsias ging auf Linksaußen durch und lupfte den Ball am Wertinger Tor vorbei.

Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit stand die Wertinger Abwehr viel zu offen und ermöglichte Torjäger Gabriel Merane einen Schuss aus halbrechter Position auf das lange Eck des Wertinger Tores. Das war das 0:1. Nach der Pause drückten die Aindlinger immer wieder in den Strafraum. In der 81. Minute stellte Merane den Endstand her. Der Aindlinger Trainer Christian Adrianowytsch lobte seine Mannschaft: „Diesen Sieg brauchten wir.“ Er zeigte sich zufrieden mit seinem Team. (AZ)

FC Stätzling – TSV Meitingen 4:1

Mit einem überraschend deutlichen 4:1-Erfolg konnte der FC Stätzling gegen den TSV Meitingen einen gelungenen Auftakt nach der Winterpause feiern. Vier verschiedene Torschützen sorgten mit zwei Doppelschlägen für die Stätzlinger Treffer. Winter-Neuzugang Blenk stand nach einer Flanke frei und köpfte zum 1:0 ein. Fünf Minuten später verwandelte Widmann einen Foulelfmeter zum 2:0. Die Freude währte aber nicht lange, denn in der 21. Minute sorgte der Meitinger Meir für den 1:2-Anschlusstreffer, ebenfalls per Foulelfmeter. Glück hatte der Gastgeber, als Gassner nur die Unterkante der Querlatte traf. Der FC Stätzling sorgte im Gegenzug für eine gefährliche Aktion, bei der Horn nach einem Eckball knapp das Ziel verfehlte. Tutschka sorgte noch für ein Überraschungsmoment, denn sein Freistoß streifte die Querstange. Belohnt wurde die starke Phase der Hausherren mit dem vorentscheidenden Doppelschlag. In der 65. Minute hämmerte Horn die Kugel aus 16 Metern in die Maschen. Nur vier Minuten später legte Trinkl auf den kurz zuvor eingewechselten Losert, der den Ball zum 4:1-Endstand unter die Latte setzte. Mit diesem Erfolg blieb die Mannschaft von Trainer Jenik beim Kampf um die vorderen Plätze in der Bezirksliga Nord weiterhin im Rennen. (bidi)