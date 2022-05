Fußball-Bezirksliga

vor 52 Min.

Drama in den Schlussminuten: Aindling stürzt Spitzenreiter Stätzling

Plus Im Topspiel lässt ein Joker den TSV Aindling in Unterzahl kurz vor Schluss gegen den FC Stätzling jubeln und sorgt so für noch mehr Spannung im Meister-Rennen.

Von Johann Eibl

Das war wieder eines jener Fußballderbys, die das Prädikat sehenswert verdienen. Und in puncto Dramaturgie war gar eine Eins mit Stern angebracht. Zu den wichtigsten Fakten: Der TSV Aindling gewann am Mittwoch sein Heimspiel in der Bezirksliga Nord gegen den FC Stätzling mit 2:1, verpasste den Gästen die erste Niederlage in diesem Jahr und zog an ihnen in der Tabelle vorbei. Für die Spannung an der Spitze hätte es nicht besser laufen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen