Fußball-Bezirksliga

vor 49 Min.

Ecknach holt Torjäger zurück: Örnek wechselt zum VfL

Plus Der VfL Ecknach landet in der Winterpause einen Transfercoup. Vom SC Oberbernbach kehrt Torjäger Serhat Örnek an die Erlenstraße zurück

Paukenschlag beim VfL Ecknach: Torjäger Serhat Örnek läuft ab sofort wieder für den Bezirksligisten auf. Der schnelle Angreifer ging bereits von 2014 bis 2018 für den VfL auf Torejagd. Mit den Ecknachern gelang dem 27-Jährigen der Aufstieg in die Kreisliga. Danach wechselte Örnek zum TSV Schwabmünchen in die Bayernliga. nach einer Station als Spielertrainer beim SC Oberbernbach kehrt er nun an die Erlenstraße zurück.

