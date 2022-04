Fußball-Bezirksliga

16:45 Uhr

Ecknach jubelt über drei Punkte gegen Spitzenreiter Hollenbach

Der TSV Hollenbach scheint dem VfL Ecknach zu liegen. Im Hinspiel feierten die Ecknacher in der Fußball-Bezirksliga Nord einen 3:0-Erfolg in Hollenbach. Am Samstag jubelten die Ecknacher zu Hause über drei Punkte gegen den aktuellen Spitzenreiter der Liga.

Plus Beim 2:0-Heimsieg über Hollenbach glänzt ein Ecknacher als zweifacher Torschütze. Die Gäste beenden die Partie vor über 500 Zuschauern in doppelter Unterzahl.

Von Johann Eibl

In den vergangenen Wochen sind die Fußballer des VfL Ecknach ein wenig von der Erfolgsstraße abgekommen. Doch am Samstag meldeten sie sich im Topspiel der Bezirksliga Nord eindrucksvoll in der Spitzengruppe zurück. Ecknach bezwang den TSV Hollenbach im Heimspiel mit 2:0 Toren und machte damit das Rennen um die Spitzenplätze noch spannender, als es ohnehin bereits der Fall war.

