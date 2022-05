Ecknach lässt Affing im Derby keine Chance

Plus VfL-Team besiegt FCA mit 4:0. Bereits zur Pause ist das Derby entschieden. Warum für Oliver Mühlberger Premiere und Abschied zusammenfallen.

Fußball-Derbys sind nicht selten geprägt von großer Rivalität, von vielen Emotionen und einem spannenden Verlauf. Das Bezirksliga-Duell zwischen dem VfL Ecknach und dem FC Affing, das am Samstag 4:0 ausging, fiel nicht in diese Kategorie. Das klare Ergebnis – bereits zur Pause stand es 3:0 – entsprach dem Spielverlauf, wobei die Gäste auf dem nassen Untergrund aus mehreren Gründen keine Chance hatten.