Fehlstart für Affing: Meitingen trifft gleich sechs mal

Plus Bittere 1:6-Heimpleite des FCA gegen den Nachbarn. Aindling und Stätzling spielen unentschieden, Ecknach und Kissing gewinnen.

Die Fußball-Bezirksligisten sind in die Saison gestartet. Die Bilanz der Teams aus dem Wittelsbacher Land ist gemischt. Während Ecknach und Kissing mit einem Sieg loslegten, hatte Affing einen Fehlstart.