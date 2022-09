Flutlicht-Kracher: Aindling empfängt Stätzling zum Derby

Der TSV Aindling empfängt am Freitag den FC Stätzling zum Duell der Aufstiegsanwärter. Die Gäste haben etwa gutzumachen, kommen aber mit Rückenwind.

Fünf Spieltage vor dem Ende der Bezirksliga-Saison 2021/22 waren die Fußballer des FC Stätzling auf Kurs Richtung Landesliga. Dank einer Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage schob sich der FCS auf Platz eins. Dann kam das Duell beim TSV Aindling, das die Grün-Weißen unglücklich aufgrund eines ganz späten Tores in der Nachspielzeit verloren. Stätzling beendete die Spielzeit als Dritter, Aindling als Vizemeister. Am Freitag kommt es zum Wiedersehen.

Ab 19 Uhr sind die Stätzlinger zu Gast am Schüsselhauser Kreuz und zwar mit Selbstvertrauen. Am Samstag feierte man einen 5:0-Kantersieg gegen den bis dato so furios aufspielenden FC Gundelfingen II. Für das Interims-Trainerduo Markus Rolle/Rainer Koch war es ein Einstand nach Maß, wobei die Coaches den Sieg nicht überbewerten wollen: „Es war ein Schritt in die richtige Richtung. Man muss aber auch sagen, dass alles für uns gelaufen ist. Wir hatten auch wieder das Spielglück“, berichtet Koch, der nur einmal unter der Woche mit seinem Team trainiert hat.

Fußball: Topspiel am Freitag in Aindling

Das Spielglück werden die Stätzlinger wohl auch am Freitag brauchen, schließlich geht es zum Mitfavoriten im Aufstiegskampf. Beim letzten Vergleich war das Glück nicht aufseiten des FCS. Die Aindlinger gehen ebenfalls mit einem Sieg im Rücken in die Partie. Beim FC Horgau holte der TSV zuletzt einen knappen 1:0-Erfolg. Das goldene Tor schoss der frühere Markus Gärtner. Der 29-Jährige hat bereits sechs Treffer erzielt. Auf ihn sollte die Stätzlinger Abwehr besonders achten. Mit einem Sieg würde der FCS den Konkurrenten überholen und wieder näher an die vorderen Plätze heranrücken. Die Gäste wollen Revanche für die bittere Niederlage aus dem Frühjahr.

Mit dem 1:0-Auswärtssieg in Horgau geht auch der TSV Aindling mit Rückenwind ins Derby. Mit einem Sieg wie im Mai würde das Adrianowytsch-Team den Konkurrenten um den Aufstieg zunächst einmal auf Abstand halten. „Unsere Jungs sind nach dem Horgau- Sieg hoch motiviert“, weiß der Vorstand-Spielbetrieb Josef Kigle, der seine Mannschaft auch personell wieder besser aufgestellt sieht. „Wir müssen definitiv Power aufs Spielfeld bringen. Stätzling hat ein paar mehr PS als Horgau.“ Dennoch müssen die Aindlinger auf wichtige Kräfte verzichten. Co-Spielertrainer Benjamin Woltmann ist beruflich verhindert und auch Matthias Schuster, der sich in Horgau verletzt hatte, wird nicht dabei sein. Noah Menhart hatte sich beim Aufwärmen verletzt, ist aber wieder einsatzbereit. Dennoch ist bei den Lechtalern laut Kigle die „ Gefühlslage gut“. (joj mit sry-)