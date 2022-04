Gheorge Geanta verlässt TSV Pöttmes im Sommer

Der Umbruch beim TSV Pöttmes geht weiter. Im Sommer wird Torjäger Gheorghe Geanta den Bezirksligisten verlassen. Er schließt sich einem Ligakonkurrenten an.

Mit dem Trainerwechsel im Sommer – Johannes Putz wird von einem Trio ersetzt (wir berichteten) gibt es auch einen Umbruch im Spielerkader der Pöttmeser. Bereits zwei Akteure haben den TSV bereits im Winter verlassen. Nun steht fest, dass auch Gheorghe Geanta den Bezirksligisten im Sommer verlassen wird. Der 31-Jährige schließt sich dem Ligakonkurrenten TSV Wertingen an. Dort trifft Geanta auf seinen ehemaligen Trainer Roman Artes. Artes ist aktuell beim TSV interimsmäßig Trainer, ansonsten aber als Sportlicher Leiter für die Kaderplanung zuständig.

Beide schafften in der vergangenen Saison gemeinsam den Aufstieg in die Bezirksliga, ehe Artes nach Wertingen wechselte. Im Sommer sind die ehemaligen Mitstreiter dann wieder vereint. Mit Geanta verliert der TSV vor allem an Torgefahr. In den vergangenen beiden Spielzeiten kam Geanta jeweils auf 15 Treffer. In der aktuellen Spielzeit steht der Offensivspieler bei fünf Toren, teamintern hat nur Matthias Heckel für den TSV öfter getroffen. Geanta kam 2018 vom SV Cosmos Aystetten II zu den Pöttmesern. Bei der Reserve der Cosmonauten war er als spielender Co-Trainer tätig. (AZ)