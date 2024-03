Fußball-Bezirksliga

Harte Brocken zum Start: So lief die Vorbereitung beim VfL Ecknach

Plus Trotz des happigen Programms will der VfL Ecknach möglichst schnell den Klassenerhalt klarmachen. Ein Stammspieler verabschiedet sich in Richtung Berlin.

Von Johann Eibl

Die erfolgreichste Mannschaft im Fußball ist in der Stadt Aichach im südlichen Vorort zuhause. Es war nicht immer so, dass der VfL Ecknach an der Paar den Ton angibt, aber seit einiger Zeit ist diese Einstufung sicher zutreffend. Und es sieht so aus, als würde sich daran auch so schnell nichts ändern. Denn der Siebte der Tabelle in der Bezirksliga Nord, der erst am Sonntag in den Spielbetrieb 2024 einsteigt, darf darauf hoffen, dass er die Saison einmal mehr in der oberen Hälfte beenden wird. Wir blicken auf die Vorbereitung und wagen eine Prognose.

Fußball: So lief die Vorbereitung beim VfL Ecknach

Vorbereitung Spielertrainer Angelo Jakob verpasst den vergangenen Wochen das Prädikat "gemischt". Im ausklingenden Winter habe man es oftmals mit kranken und verletzten Fußballer zu tun, dazu kamen Kandidaten, die einen Ski-Urlaub einlegten: "Da haben wir die ersten zwei Wochen zu kämpfen gehabt", so der 29-Jährige. Danach wurde die Situation besser.

