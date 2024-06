Hollenbach reagiert auf Zweckbronner-Verletzung: Cosar wird spielender Co

Das Trainerduo des TSV Hollenbach Daniel Zweckbronner und Christoph Burkhard bekommt Unterstützung. Ein früherer Meringer soll auf und neben dem Platz helfen.

Der TSV Hollenbach nutzte die vergangenen Wochen intensiv, um die Planungen für die kommende Spielzeit voranzutreiben. Die schwere Verletzung von Spielertrainer Daniel Zweckbronner bewog die Verantwortlichen dazu, auch am Trainerteam nochmals zu feilen.

Zweckbronner riss sich im Spiel gegen den TSV Wertingen die Achillessehne im rechten Fuß. Ob der 33-Jährige überhaupt noch mal als Aktiver auf den Rasen zurückkehren kann, ist mehr als ungewiss. Inzwischen wurde er bereits operiert und trägt voraussichtlich noch rund sechs Wochen eine orthopädische Orthese. Somit wird Zweckbronner wohl auch die am 17. Juni beginnende Vorbereitung nicht zusammen mit seinem Trainerkollegen Christoph Burkhard anleiten können. „Damit Christoph auf und neben dem Platz dennoch Unterstützung hat, wird Fatih Cosar künftig das Trainerteam als Co-Trainer ergänzen“, so Abteilungsleiter Bernhard Fischer.

Fußball: Fatih Cosar wechselt zum TSV Hollenbach

Cosar kommt vom TSV Schwabmünchen, wo er die beiden vergangenen Spielzeiten in der Landesliga aktiv war. Zuvor war der 32-jährige Lehrer auch schon für den SV Mering, den TSV Aindling und den TSV Gersthofen höherklassig am Ball. „Er fühlt sich im Zentrum am wohlsten, kann auf der Acht oder Zehn spielen“, berichtet Fischer und ergänzt: „Daniel und Fatih kennen sich noch aus ihrer gemeinsamen Zeit in Gersthofen. In den Gesprächen hat sich schnell abgezeichnet, dass Fatih mit unserem bestehenden Trainerduo hervorragend harmoniert. Als Fußballer bringt er viel Erfahrung und Qualität ein, zudem hat er eine offene, sehr umgängliche Art.“

Nach den Abgängen von David Bichlmeier (TSV Aindling), Simon Zach (TSV Jetzendorf), Niklas Neumair (FC Affing) und Michael Finkert (SV Gablingen) vermeldet der TSV nun auch Neuzugänge, die dazu beitragen sollen, dass die Krebsbachkicker in der kommenden Spielzeit nicht wieder bis zum Saisonende um den Klassenerhalt zittern müssen. Mit Niclas Mederer (TSV Kühbach), Tim Schröder (TSV Firnhaberau) und Lukas Falk (SV Thierhaupten) verstärken drei Offensivkräfte die Rot-Weißen. Mit Marcel Schoder kommt zudem ein Akteur für das defensive Mittelfeld. Der 26-Jährige wechselt vom Kreisligaabsteiger TSV Neusäß nach Hollenbach. (nzf)