Hollenbacher Torjäger wechselt zum TSV Rain

Patrick Högg verlässt im Sommer seinen Heimatverein TSV Hollenbach und schließt sich dem TSV Rain an. Was sich der 21-Jährige erhofft und welche Ziele er hat.

Man sagt über Patrick Högg, dass fast jeder Schuss sitzt. Das stimmt natürlich nicht so ganz, aber eines steht fest: Der 21-Jährige ist trotz seines jungen Alters bereits ein echter Torjäger. In der aktuellen Spielzeit kommt der Hollenbacher auf zwölf Tore und sechs Vorlagen. Damit ist er nicht nur teaminternen die Nummer eins, was Scorerpunkte angeht, sondern ligaweit einer der auffälligsten Spieler. Nicht umsonst sagt der frühere Torjäger des FC Augsburg Joachim Schnürer (Inchenhofen) über Högg: „Der weiß wo das Tor steht.“ Bereits in seiner Premierensaison kam Högg auf acht Treffer. Die U19 des TSV führte er als Kapitän zum Kreispokalsieg 2019. In 24 Partien gelangen ihm in der U19-Kreisliga 25 Treffer. Für seine damaligen Leistungen wählten ihn die Leser der Aichacher Nachrichten zum Sportler des Monats. Kein Wunder also, dass höherklassige Mannschaften auf Patrick Högg aufmerksam wurden. Zur kommenden Saison wechselt der 21-Jährige zum TSV Rain am Lech.

Der Hollnebacher Patrick Högg wechselt zum TSV Rain. Foto: Gerd Jung

Beim Regionalligisten soll der Offensivspieler den nächsten Schritt machen. Für Rains Sportlichen Leiter Alexander Schroder passt der junge Hollenbach perfekt ins Konzept: Dieser Wechsel kommt dem sportlichen Leiter des TSV Rain entgegen, da man auf erfahrene Spieler und junge Nachwuchsfußballer in der Saison 2022/23 setzt.

Högg hat mit Hollenbach noch Ziele

Högg selbst hatte mehrere Angebote höherklassiger Vereine, entschied sich aber für Rain: „Ich will den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen. Rain hat einen sehr guten Ruf und dort kann ich mein Spiel nochmals verbessern. Sollte der TSV den Klassenerhalt in der Regionalliga schaffen, freut sich der Hollenbacher auf attraktive Gegner: „Da sind Mannschaften wie Bayern II oder Nürnberg II dabei. Das sind Erfahrungen, die einem keiner nehmen kann.“

Etwas Wehmut dürfte beim 21-Jährigen im Sommer dann aber doch aufkommen, schließlich verlässt er seinen Heimatverein, bei dem sein Vater Thomas aktuell Jugendleiter ist und Bruder Robin-Tom in der C-Jugend spielt. „Am Anfang wird es sicher etwas komisch sein, aber viele stehen hinter mir und freuen sich für mich.“ Nur der Weg ins Training wird nun länger werden. „Das stimmt, aber in Rain bin ich auch in 30 Minuten“, so Högg.

Am liebsten würde sich der 21-Jährige mit dem Aufstieg in die Landesliga verabschieden. Auch persönlich hat der Anlagenmechaniker noch Ziele in dieser Spielzeit: „Vor der Saison wollte ich 20 Tore machen. Das ist noch machbar.“