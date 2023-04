Fußball-Bezirksliga

vor 20 Min.

Kellerkind Affing geht auch beim Schlusslicht leer aus

Plus Affing holt bei Nördlingen II keine Punkte. Aindling baut Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Nord aus. Ecknach muss weiter um Klassenerhalt bangen.

Artikel anhören Shape

Der TSV Aindling hat seinen Vorsprung in der Fußball-Bezirksliga Nord weiter ausgebaut und scheint langsam für die Landesliga planen zu können. Für alle anderen Landkreisteams in den schwäbischen Bezirksligen gab es nichts zu Jubeln.

TSV Aindling – Bubesheim 4:1

Schon in der 6. Minute führten die Aindlinger überraschend mit 1:0. Torschütze Antonio Mlakic nutzte seine Chance bei einem guten Ball aus der hinteren Reihe. Ansonsten war das Spiel in Hälfte eins von vielen Fouls und Meinungsverschiedenheiten geprägt. Kurz vor der Pause wurde Fatlum Talla im gegnerischen Sechzehner gefoult. Den Strafstoß verwandelte er selbst zum 2:0 (42.) In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erhöhte Mlakic auf 3:0 für Aindling. Nach der Pause drängten die Bu-besheimer die Hausherren zunehmend in die eigene Hälfte. Trotzdem gelang es dem Aindlinger Matthias Schuster, nach einem langen Pass von Aykut Atay auf 4:0 einzuschießen (69.). Bubes-heim gab aber nicht auf. Nach einer Notbremse von Atay gab es einen Foulfreistoß für den Gast, den Simon Hille zum 1:4 verwandelte. Der eingewechselte Gabriel Merane zog auch die Notbremse, zum Glück für Aindling verwandelte Hille diesmal nicht. Aindlings Trainer Christian Adrianowytsch zeigte sich zufrieden, fand aber: „Wir hätten das Spiel schon viel früher klar machen können.“ Dann wäre die Bubesheimer Drangphase in der zweiten Hälfte völlig ungefährlich gewesen. (joj)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .