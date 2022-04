Letzte Chance für Ecknach: Hollenbach kommt zum Derby

Mehr als 800 Zuschauerinnen und Zuschauer sehen das Hinspiel zwischen Hollenbach und Ecknach. Warum das Rückspiel für beide noch wichtiger ist.

Endspurt heißt es in der Bezirksliga Nord der Fußballer. Sowohl an der Tabellenspitze als auch im Keller geht es eng zu. Ein weiteres Topspiel steht am Samstag an, wenn der VfL Ecknach ab 16 Uhr den Spitzenreiter TSV Hollenbach empfängt. Für die Gastgeber ist es die letzte Chance, noch ins Rennen um die Aufstiegsplätze einzugreifen. Apropos letzte Chance: Schlusslicht TSV Pöttmes darf im Kellerduell gegen Ziemetshausen am Sonntag nicht verlieren (Anpfiff 15 Uhr).

Für den VfL Ecknach lief es jüngst alles andere als berauschend. Zuletzt setzte es drei Niederlagen am Stück, wodurch man in der Tabelle auf Platz fünf abrutschte. Für Sportchef Jochen Selig keine Veranlassung, Trübsal zu blasen. „Die letzten Wochen waren nicht schön, natürlich hätten wir uns eine etwas bessere Ausgangslage gewünscht. Aber wir haben sieben Spieltage vor Schluss zu Hause ein Spitzenspiel gegen Hollenbach, da gibt es Schlimmeres.“ Spielertrainer Michael Eibel verspürt keinen großen Druck. „Das Momentum liegt sicher bei den Hollenbachern, aber wir wollen den Kampf annehmen und uns so teuer wie möglich verkaufen.“ Eibel fordert: „Uns hat zuletzt die Ordnung gefehlt, weil der ein oder andere zu oft seine Position verlassen hat. Wenn uns das gegen Hollenbach passiert, werden sie das gnadenlos bestrafen.“ Personell hat sich die Lage etwas verschlechtert. Hinter Innenverteidiger Benedikt Huber, der sich gegen Wertingen eine Zerrung holte, steht ein dickes Fragezeichen. Jonas Erhard und Stammtorhüter Hannes Helfer fallen sicher aus. Zu allem Überfluss meldeten sich auch Daniel Framberger und Martin Birkl angeschlagen für die Donnerstageinheit ab. Bei beiden ist Eibel optimistisch, dass es geht. (jng)

Fußball: Hollenbacher Spielertrainer fehlt gesperrt

Auch beim TSV Hollenbach lief es zuletzt nicht ganz rund. In den zurückliegenden drei Begegnungen gab es nur zwei Zähler für die Krebsbachtaler. Hollenbachs Spielertrainer Daniel Zweckbronner weiß um die Bedeutung der Partie: „Die Begegnungen mit Ecknach sind anders. Da steckt immer etwas mehr Feuer drin als in anderen Partien. Das merkt man schon unter der Woche im Training.“ Das Hinrundenmatch entschied der VfL mit 3:0 für sich. Zweckbronner sieht seine Truppe aber gerüstet: „Wir wollen auf jeden Fall in die Erfolgsspur zurückkehren und das Derby für uns entscheiden. Es wird sicher kein einfaches Spiel werden.“ Nach der jüngsten Niederlage gegen den TSV Meitingen hat das Trainerteam Ursachenforschung betrieben: „Wir können der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Gegen Meitingen sollte es einfach nicht sein. Wir waren trotz Unterzahl die bessere Mannschaft, konnten aber unsere Torchancen nicht nutzen.“ Die Krebsbachtaler müssen weiterhin auf Samuel Fischer (Sprunggelenk) und Jonas Ruisinger (Schulter) verzichten. Zurück im Kader ist Alexander Greifenegger nach abgelaufener Rot-Sperre. Seine Sperre noch absitzen muss dagegen Hollenbachs Spielertrainer Christoph Burkhard, nachdem er gegen Meitingen Rot sah. Privat verhindert ist Georg Witzenberger. (nzf)

Im Duell zweier Aufsteiger empfängt der TSV Pöttmes mit dem TSV Ziemetshausen einen direkten Konkurrenten an der Schrobenhausener Straße. Sechs Punkte Vorsprung haben die Gäste aktuell auf das Schlusslicht. Verliert Pöttmes diese Partie, werden die Gäste wohl nicht mehr einzuholen sein, was mit großer Sicherheit maximal noch einen Relegationsplatz für die Pöttmeser bedeuten würde. Aber an dieses Szenario möchten die Gastgeber überhaupt nicht denken. „Wir werden wieder versuchen, alles in die Waagschale zu werfen, um die Punkte zu behalten. Ein Sieg gegen Ziemetshausen würde uns im Abstiegskampf noch einige Chancen bieten“, so Trainer Johannes Putz. Der Coach muss sich – wie nur allzu oft in dieser Saison – auch dieses Mal über Personalprobleme ärgern. Albion Segashi, der nach seiner Einwechslung in Horgau die Rote Karte sah, ist gesperrt. „Solche Aktionen können wir in unserer aktuellen Situation absolut nicht gebrauchen. Jeder Spieler, der dem Putzi fehlt, tut extrem weh“, so Abteilungsleiter Granit Gabrica. Ebenso nicht dabei sein wird Dominik Thomay (Urlaub). (fido)