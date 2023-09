Fußball-Bezirksliga

Meringer Siegesserie gestoppt - Ecknach besiegt Spitzenreiter

Massimo Pegoraro (unten) und der SV Mering mussten gegen Niedersonthofen in einem offenen Schlagabtausch hart kämpfen.

Plus Mering beendet eine Serie in der Fußball-Bezirksliga, aber setzt eine andere fort. Ecknach fügt dem Tabellenführer die erste Saisonniederlage zu. Stätzling jubelt, Hollenbach hadert.

Der FC Stätzling ist in der Fußball-Bezirksliga Nord seit vier Spielen ungeschlagen. Die größte Überraschung gelingt Ecknach mit einem Sieg beim Spitzenreiter. Der SV Mering verabschiedet sich in der Süd-Staffel mit einem Punkt aus der Ausweichstätte Friedberger Landkreisstadion.

Griesbeckerzell – Gersthofen 1:3

Im Heimspiel gegen den TSV Gersthofen musste sich der SC Griesbeckerzell mit 1:3 geschlagen geben. Obwohl sich die Gäste frühzeitig selbst dezimierten, konnte die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Matthias Kefer daraus keinen Nutzen ziehen. Die erste Halbzeit begann verhalten. Während sich der SCG auf die Defensive fokussierte und den Spielaufbau aus einer kompakten Formation aufziehen wollte, versuchten die Gäste, schnell das 1:0 zu erzielen. Dies gelang in der 30. Spielminute, als Admir Omerbegovic mit einem strammen Schuss Keeper Florian Hering überwand. Kurz vor der Halbzeit sah Florian Gai Rot, weil er den enteilten Sebastian Kinzel nur per Notbremse stoppen konnte. Nach der Pause drückte die Kefer-Elf auf den Ausgleich, der verdient gewesen wäre. Allerdings schlug erneut Omerbegovic zu und erhöhte auf 2:0. Die Zeller Mannschaft reagierte und Kinzel köpfte zum Anschlusstreffer ein. Wieder lag der Ausgleich in der Luft, doch Gersthofen hielt dem Druck stand und machte mit der letzten Aktion des Spiels den Deckel drauf, nachdem Christian Vogel das 3:1 erzielte. SCG-Vizepräsident Spielbetrieb Benedikt Oswald zeigte sich dennoch optimistisch mit Blick auf die kommenden Wochen. Er hofft insbesondere auf Verstärkung durch die Urlaubsrückkehrer. (dab)

