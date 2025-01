Nöbel nach Ecknach: Ex-Friedberger wechselt als Trainer zum VfL

Der VfL Ecknach ist bei der Suche nach Unterstützung im Trainerteam fündig geworden und hat zeitgleich auch die Cheftrainer-Frage für die nächste Saison geklärt. Mit Thomas Nöbel übernimmt ab Sommer ein Coach, der im Wittelsbacher Land bestens bekannt ist.

Für die restsaison unterstützt der 40-Jährige den aktuellen Trainer Mario Schmidt, beide bilden ein gleichberechtigtes Tandem. Schmidt, der den abstiegsbedrohten Bezirksligisten Ende Oktober übernommen hatte, wird seine Tätigkeit auf eigenen Wunsch nach der laufenden Runde aus zeitlichen Gründen wieder beenden. „Wir haben versucht, ihn zum Bleiben zu bewegen, das ist uns aber leider nicht gelungen, weshalb wir eine andere Lösung brauchten“, berichtet VfL-Fußballchef Benedikt Huber. Die „andere Lösung“ heißt nun Thomas Nöbel. Dessen sofortiger Einstieg ist möglich, weil der 40-Jährige ohne Verein war, seit er sein Amt beim Kreisligisten Sportfreunde Friedberg Mitte Oktober niederlegte. Die Sportfreunde hatte er in seiner gut dreijährigen Tätigkeit aus der A-Klasse in die Kreisliga geführt. Warum Nöbel nicht sofort in die alleinige Chefrolle schlüpft, begründet Huber so: „Wir hatten vor knapp drei Monaten einen Wechsel, der gut funktioniert hat. Alle haben sich darauf eingestellt, dass der Mario bis Sommer Trainer ist und wir sind überzeugt, dass er der Richtige für die Aufgabe ist. Jetzt mit einem weiteren kompletten Tausch wieder Unruhe zu stiften, wollten wir unbedingt vermeiden“.

Fußball: Nöbel kennt den Vfl Ecknach bestens

Nöbel selbst stört die Rollenteilung bis Sommer nicht. „Das ist überhaupt kein Problem, wir haben uns getroffen und festgestellt, dass es passt. Der Mario kennt die Mannschaft und hat großen Einfluss auf die Spieler. Und ich werde ab sofort ebenfalls alles mit einbringen, was nötig ist, um die Saison erfolgreich beenden zu können.“ Erfolgreich kann in diesem Fall nur bedeuten, die Klasse zu halten. Ecknach belegt in der Bezirksliga Nord derzeit den zwölften Tabellenplatz. Die Vereinbarung zwischen Nöbel und den Aichacher Vorstädtern gilt sowohl für die Bezirks- als auch für die Kreisliga. Mit einem möglichen Abstieg möchte sich der Neue aber nicht beschäftigen. Ecknach wird für den gebürtigen Sachsen nach Rennertshofen, Straß, Rehling, Oberbernbach, Laimering und Friedberg die siebte Anstellung als Übungsleiter. Als Spieler lief er in der Junioren-Bundesliga für die Münchner Löwen, im Seniorenbereich unter anderem für den TSV Rain und den TSV Aindling auf.

Tjomas Nöbel (Mitte) bildet bis Saisonende ein Trainerduo mit Mario Schmidt (rechts). Darüber freut sich Ecknachs Sportchef Benedikt Huber. Foto: Jochen Selig

Für die Entscheidung pro VfL habe er, trotz anderer Offerten, nicht sehr lange gebraucht. „Ich habe viele Freunde in Ecknach und kenne den Verein und das Umfeld seit über 20 Jahren. Die Entwicklung war durchweg positiv, der VfL ist zu einer richtig guten Adresse in der Region geworden. Als nun die konkrete Anfrage kam, war mir eigentlich sofort klar, dass ich das machen möchte“. Auch Huber war schnell von einer Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Bayernliga-Stürmer überzeugt. „Er kennt den Fußball von ganz unten bis weit nach oben, hat viel Erfahrung als Spieler und Trainer und ein ausgezeichnetes Netzwerk. Er brennt für die Aufgabe.“ (jng)