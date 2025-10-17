Ecknach will gegen Zusmarshausen die Wende schaffen

Der VfL Ecknach empfängt am Sonntag zum letzten Hinrunden-Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Nord den Aufsteiger TSV Zusmarshausen. Mit einem Sieg möchte die Elf von der Erlenstraße eine Hinrunde abschließen, die glänzend begann, in den vergangenen Wochen aber ein paar Kratzer und vor Wochenfrist sogar eine handfeste Delle abbekommen hat. Mit 19 Punkten aus den ersten sieben Spielen war der VfL mit seinem neuen Coach Sören Dreßler gestartet und setzte sich zeitweise mit Tabellenführer TSV Haunstetten sogar vom restlichen Feld ab. Während die Haunstetter nach wie vor ganz oben stehen, konnte der VfL aus den letzten sieben Begegnungen nur noch sechs Zähler (ein Sieg und drei Unentschieden) verbuchen. Oft fehlte den Ecknachern nur ein Quäntchen Glück.

Der Tiefpunkt folgte am vergangenen Wochenende: Mit 1:5 wurden die Aichacher Vorstädter in Joshofen regelrecht überrollt und waren damit noch gut bedient. „Der Auftritt hat uns im Trainerteam schon ein Stück weit fassungslos zurückgelassen. Einige Dinge wurden unter Woche sehr klar angesprochen und aufgearbeitet“, verrät Dreßlers Co Vincent Aumiller. Er zeigte sich vor allem enttäuscht davon, dass seine Truppe erstmals in dieser Saison „die viel beschworenen Grundtugenden“ vermissen ließ. Aumiller, der die Erfahrung aus über 650 Spielen als Trainer und Spieler mitbringt, weiß freilich, dass „so ein Ausrutscher mal passieren kann“, es sei jedoch extrem wichtig, „dass es ein Ausrutscher bleibt und wir am Sonntag in der richtigen Art und Weise darauf reagieren.“

Fußball-Bezirksliga Nord: Zusmarshausens Marc Sirch führt die Torjägerliste an

Auch Gegner Zusmarshausen startete vielversprechend in die Runde, musste in den letzten Wochen aber den ein oder anderen Rückschlag hinnehmen und liegt mit 23 Zählern zwei Plätze hinter dem VfL (25) auf dem siebten Rang. Noch eine Parallele ist, dass die Kicker aus der Marktgemeinde vor drei Wochen dasselbe Schicksal ereilte wie Ecknach am vergangenen Spieltag – auch sie gingen mit 1:5 auf dem Joshofener Kunstrasenplatz unter. „Im Gegensatz zu uns ist Zusmarshausen aber ein Aufsteiger, da ist so ein Saisonverlauf nicht ganz untypisch“, gibt Aumiller zu bedenken. Er erwartet eine „gefestigte“ Gästemannschaft, aus der er Torjäger Marc Sirch heraushebt. Der Angreifer ist mit zwölf Treffern aktuell der gefährlichste Stürmer des Klassements.

Der Ecknacher Fokus wird auf der Defensivarbeit liegen. „Wir wollen mit einem Heimsieg unbedingt nochmal eine positive Wende herbeiführen und vor dem Winter noch ordentlich punkten“, so Aumiller. Philipp Elbl und Timo Burgstaller plagen weiterhin Muskelprobleme, hinter beiden steht ein Fragezeichen. (jng)