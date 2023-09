Fußball-Bezirksliga

vor 49 Min.

Ecknach kann Tabellenzweiten stürzen - Hollenbach kämpft gegen Heimfluch

Plus Der TSV Hollenbach will die Heimschwäche abstellen. Der SC Griesbeckerzell hat etwas gut zu machen. Der VfL Ecknach ist im Topspiel gefordert.

Artikel anhören Shape

In der Bezirksliga Nord will der TSV Hollenbach endlich wieder seinen Heimvorteil nutzen. Der SC Griesbeckerzell will Wiedergutmachung. Der VfL Ecknach sieht sich im Topspiel als Außenseiter.

Das Spitzenspiel bestreitet der VfL Ecknach am Sonntag ab 15 Uhr beim VfR Jettingen. Es ist das Duell Zweiter gegen Dritter. Es ist der Auftakt zu drei Auswärtspartien in Serie für die Ecknacher, die es in sich haben. „Nach diesen drei Spielen werden wir wissen, wo wir wirklich stehen“, sagt Spielertrainer Michael Eibel und deutet an, dass man sich beim aktuellen Tabellenzweiten durchaus im Klaren darüber ist, wie hoch die Trauben hängen. Die Jettinger, für die es das zweite Jahr in der Bezirksliga nach dem Aufstieg ist, zählten bereits in ihrem ersten Jahr zu den absoluten Spitzenteams. Erst in der Relegation scheiterte der VfR. Beide Teams haben 13 Zähler auf dem Konto. In der vergangenen Saison holte der VfL vier Punkte gegen Jettingen, dennoch sagt Eibel: „Wir fahren sicher nicht als Favorit nach Jettingen, was aber nicht heißen soll, dass wir nichts mitnehmen möchten.“ Daniel Zakari, der privat verhindert ist, wird die Reise ebenso wenige antreten wie Tim Sponer und Jonas Erhard, die sich in den Urlaub verabschiedet haben. (jng)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen