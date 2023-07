Fußball-Bezirksliga:

17:00 Uhr

Packender Auftakt: Griesbeckerzell ringt Ecknach im Derby Ecknach nieder

Plus Der SC Griesbeckerzell schlägt den VfL Ecknach im Stadtduell zum Auftakt. Die Nervosität ist nur 20 Minuten da. Der TSV Hollenbach lässt nichts anbrennen.

Artikel anhören Shape

Für eine Überraschung sorgte Aufsteiger SC Griesbeckerzell im Derby beim VfL Ecknach. Nach Rückstand drehten die Gäste die Partie und fuhren nicht unverdient die Punkte im Aichacher Stadtduell ein. Der TSV Hollenbach startete ebenfalls mit einem Dreier in die neue Spielzeit.

Ecknach – Griesbeckerzell 1:3

„Die ersten 20 Minuten war wir richtig gut drin. Nach dem Ausgleich ging dann nicht mehr viel. Zell hat uns unter Druck gesetzt und wir haben einfach nicht die Leistung abgerufen, die wir eigentlich bringen können. Die Enttäuschung ist natürlich groß“, bilanzierte Ecknachs Spielertrainer Michael Eibel. Tatsächlich waren die Gastgeber in der Anfangsphase die spielbestimmende Mannschaft und gingen folgerichtig in Führung. Vor knapp 700 Zuschauerinnen und Zuschauern verwandelte Spielertrainer Angelo Jakob einen Freistoß von der linken Strafraumecke ins kurze Eck. Der Ausgleich fiel dann überraschend, wobei die Zeller erstmals ihre spielerische Klasse andeuteten. Christoph Sturm brachte den Ball nach 23 Minuten von links in den Sechzehner und Marius Kefer war aus kurzer Distanz zur Stelle. „Der Treffer war sehr wichtig, danach waren wir im Spiel und haben verdient gewonnen“, so SCG-Spielertrainer Matthias Kefer, der aufgrund von Urlaub zwei Wochen Vorbereitung verpasst hatte und erst nach 70 Minuten ins Spiel kam. Zu diesem Zeitpunkt lag sein Team bereits in Front. Nach rund einer Stunde konnte Ecknach nicht entscheidend klären. Zells Kapitän Simon Reiner legte von rechts auf Sturm, der den Ball nur noch über die Torlinie schieben musste. Ecknach probierte es nochmals und brachte Serhat Örnek und Moritz Piller für die Offensive, doch der Aufsteiger hatte alles im Griff. Selbst eine zehnminütige Unterzahl – Sturm musste nach einem Foulspiel raus – brachte keine Gefahr für den Gästekasten. Die beste Möglichkeit hatte Tim Sponer nach einer Ecke, doch sein Schuss ging knapp über das Gehäuse. Für die Entscheidung sorgte dann Marius Kefer. Sponer verlor in der 90. Minute den Ball im Spielaufbau. Reiner legte quer und Zell jubelte. Matthias Kefer: „Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Das war richtig stark nach der nervösen Anfangsphase.“ (sry-)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen