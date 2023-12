Fußball-Bezirksliga

14:00 Uhr

Rückholaktion: Ecknach holt Trio aus Oberbernbach

Plus Gleich drei Spieler des SC Oberbernbach wechseln im Sommer zum VfL Ecknach. Das Trio war bereits für den Bezirksligisten am Ball.

Der VfL Ecknach treibt die Planungen für die kommende Saison weiter voran. Nachdem der Bezirksligist vor wenigen Wochen die Verlängerung mit seinen Spielertrainern Angelo Jakob und Michael Eibel bekannt gegeben hatte, können nun mit Maxim Korelko, Lukas Huck und Christian Wagner auch die ersten Sommerneuzugänge vermeldet werden. Die drei 23-Jährigen wechseln vom Kreisligisten SC Oberbernbach zurück an die Erlenstraße, wo sie bereits ihre Junioren-Zeit verbrachten und auch die ein oder andere Bezirksliga-Minute sammeln konnten.

Der richtige Durchbruch wollte aber nicht gelingen, weshalb sie sich 2021 dem Stadtrivalen anschlossen, mit dem sie 2022 in die Kreisliga aufstiegen und seither auch dort zum Stammpersonal zählen. Nun soll es im zweiten Anlauf in Ecknach klappen, was ihnen der designierte VfL-Sportchef Benedikt Huber durchaus zutraut. „Wir haben ihre Entwicklung nach dem Weggang natürlich genau verfolgt und die war absolut positiv. Die drei sind eine interessante Bereicherung für unseren Kader“ ist sich der 34-jährige sicher. Wagner, aktuell Kapitän beim SCO, kann auf den Außenbahnen sowohl vorne als auch hinten spielen, Huck ist defensiv flexibel einsetzbar, für Korelko gilt das Gleiche in der Offensive. (jng)

