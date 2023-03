Fußball-Bezirksliga

Rückkehrer und Rekonvaleszenten: Ecknach will Liga aufmischen

Plus Nach Traumstart stürzte der VfL Ecknach ab und befindet sich im Abstiegskampf. Ein Rückkehrer und zwei Führungsspieler machen Hoffnung für die Frühjahrsrunde.

Wer bereits einige Jahre einer Spielklasse im Fußball angehört, der hat sich dort etabliert, der darf beinahe zum lebenden Inventar gerechnet werden. Der VfL Ecknach schaffte 2017 als Meister der Kreisliga Ost erstmals in der Vereinsgeschichte den Einzug in die Bezirksliga. Dort schlug sich die Mannschaft seither stets wacker. Am Ende standen zweimal die Plätze sechs, je einmal wurde man Fünfter und einmal Achter. In der laufenden Runde allerdings gilt es, den Blick nach unten zu richten. Am Ende der Winterpause steigen die Ecknacher von Rang elf wieder in den Punktekampf ein. Wir wagen eine Prognose und verraten, warum die Ecknacher hoffen dürfen.

