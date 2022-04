Schwarzer Montag für Spitzenreiter TSV Hollenbach

Plus Eine 2:3-Heimniederlage gegen Meitingen und dazu noch eine Rote Karte gegen Christoph Burkhard. Aindling siegt dagegen mit 1:0. Acht Bezirksliga-Partien der Landkreis-Teams.

Aichach-Friedberg Nach dem Osterwochenende bleibt es an der Spitze der Fußball-Bezirksliga Nord sehr spannend. Der TSV Hollenbach kassierte eine Heimniederlage mit Folgen.